en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Des «cafés sonores» pour raconter l’amour en Valais

Des «cafés sonores» pour raconter l’amour en Valais

La Médiathèque Valais lance un projet itinérant consacré aux récits de rencontres amoureuses.
22.02.2026, 15:4622.02.2026, 15:46
Aerial view of the forest above Visp in the canton of Valais, Switzerland, where a fire had broken out on April 27, 2011, pictured on July 4, 2011. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) Luftaufnahme des ...
Le Valais Image: KEYSTONE

Des histoires d'amour à écouter: le nouveau projet de la Médiathèque Valais met à l'honneur les récits de rencontres amoureuses, puisés parmi la population locale. Du 28 février au 29 octobre, espaces publics et culturels de plusieurs localités valaisannes se mueront en «cafés sonores», le temps d'un projet itinérant.

«De Champéry à Brig, en passant par Salvan, Ayent, Ernen ou Visperterminen, ces lieux se transforment le temps d'une soirée ou d'un brunch en espaces d'écoute collective, écrit l'institution muséale valaisanne. Sur les tables, un menu propose une vingtaine de récits de trajectoires amoureuses: des premiers flirts et passions fulgurantes en guise d'entrées, jusqu'aux desserts, où habitantes et habitants des vallées partagent leurs réflexions autour de l'amour.»

Le public pourra ainsi sélectionner son propre «programme sonore» et découvrir «le Valais autrement». Sur place, l'écoute sera guidée par deux artistes qui portent le projet, le comédien Christophe Burgess pour le Valais romand et l'écrivain Wilfried Meichtry pour le Haut-Valais.

Voix du canton

Toutes les histoires diffusées proviennent des archives de la Médiathèque Valais – Martigny ou de témoignages recueillis par les deux commissaires de l'exposition de la Médiathèque Valais pour l'occasion. De quoi se plonger dans des récits individuels d'élans timides, d'amour d'adolescence, de tabous autour de la sexualité ou encore de polyamour qui dessinent l'histoire sociale et collective.

«Pensé comme un projet de médiation culturelle de proximité, 'Cafés sonores: rencontres amoureuses' vise à rendre le patrimoine sonore accessible au plus grand nombre, résume l'institution. En investissant les lieux des villages et des vallées latérales, ce projet amène la culture au plus près des habitantes et habitants et va à la rencontre de publics qui ne fréquentent pas nécessairement les institutions culturelles.»

(sda/ats)

Plus d'articles sur le Valais
Christophe Darbellay sur le loup: «C’est la définition même du populisme»
4
Christophe Darbellay sur le loup: «C’est la définition même du populisme»
de Sven Papaux
«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion
1
«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion
de Cynthia Ruefli
Un géant américain rachète Crans-Montana
Un géant américain rachète Crans-Montana
Le Valais fait vaciller la stratégie énergétique suisse
2
Le Valais fait vaciller la stratégie énergétique suisse
de Benjamin Rosch
Thèmes
Le Valais s'est vengé des Français sur la raclette et on y était
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les stéréotypes ont privé Frida de diagnostic pendant 30 ans
Enfant, Frida se sentait constamment agitée, exclue, différente. On lui a fait croire que cela venait de ses origines. Ce n'est qu'à partir de 30 ans qu'elle s'est mise à soupçonner un trouble déficitaire de l'attention.
Frida* a souvent entendu ce commentaire désobligeant pendant ses jeunes années. «A l'école, on disait autrefois que les élèves agités venaient du sud», raconte Frida.
L’article