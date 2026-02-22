Des «cafés sonores» pour raconter l’amour en Valais
Des histoires d'amour à écouter: le nouveau projet de la Médiathèque Valais met à l'honneur les récits de rencontres amoureuses, puisés parmi la population locale. Du 28 février au 29 octobre, espaces publics et culturels de plusieurs localités valaisannes se mueront en «cafés sonores», le temps d'un projet itinérant.
Le public pourra ainsi sélectionner son propre «programme sonore» et découvrir «le Valais autrement». Sur place, l'écoute sera guidée par deux artistes qui portent le projet, le comédien Christophe Burgess pour le Valais romand et l'écrivain Wilfried Meichtry pour le Haut-Valais.
Voix du canton
Toutes les histoires diffusées proviennent des archives de la Médiathèque Valais – Martigny ou de témoignages recueillis par les deux commissaires de l'exposition de la Médiathèque Valais pour l'occasion. De quoi se plonger dans des récits individuels d'élans timides, d'amour d'adolescence, de tabous autour de la sexualité ou encore de polyamour qui dessinent l'histoire sociale et collective.
