Une personne a perdu la vie au lieu-dit Les Attelas (VS). Image: KEYSTONE

Les avalanches font deux morts en Suisse, dont un à Verbier

Deux victimes sont encore à déplorer ce week-end dans le pays. D'autres skieurs ont perdu la vie en Europe.

Plus de «Suisse»

Un skieur hors-piste de 22 ans est décédé dimanche après avoir été pris dans une avalanche à Verbier (VS). La coulée a emporté le jeune homme peu avant midi alors qu'il skiait en dehors des pistes balisées dans un couloir situé sous le lieu-dit «Les Attelas». Les avalanches ont fait plusieurs autres victimes dans les Alpes européennes ce week-end.

Malgré les soins prodigués par les secours, le jeune homme, un ressortissant helvético-néerlandais, est décédé sur place, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Et d'appeler à la prudence. Des avalanches peuvent se déclencher très facilement, parfois à distance, et atteindre une grande ampleur. Même des itinéraires déjà tracés peuvent rester dangereux dans ces conditions, souligne la police.

Plusieurs morts ce week-end

Dans le canton des Grisons, dans l'est des Alpes suisses, les secouristes ont retrouvé dimanche, sous une avalanche, le corps d'un jeune alpiniste italien de 25 ans qui avait disparu depuis mercredi.

En Italie, deux autres personnes ont perdu la vie dans des avalanches. A Meran 2000, dans le Tyrol du Sud, une avalanche a emporté un homme qui n'a pu être retrouvé que mort par les secours.

Une autre personne a perdu la vie dans la vallée d'Aoste. Dans cette région frontalière avec la Suisse, les secours en montagne ont retrouvé le corps sans vie d'un randonneur enseveli à 3000 mètres d'altitude, près du Val d'Ayas. La nationalité des victimes n'était pas connue dans un premier temps.

Vendredi en Autriche, sept personnes ont été victimes des violentes chutes de neige, dont six sous des avalanches. (ats)