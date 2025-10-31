larges éclaircies11°
Suisse
Valais

L'Abbaye de Saint-Maurice tient son nouvel abbé

Le chanoine Alexandre Ineichen, le nouvel abbe de Saint-Maurice et actuel recteur du College de Saint-Maurice le vendredi 31 octobre 2025 a Saint-Maurice. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Alexandre Ineichen est le nouvel abbé de Saint-Maurice.Keystone

L'Abbaye de Saint-Maurice tient son nouvel abbé

L'institution valaisanne de Saint-Maurice a élu l'actuel recteur du Collège à la tête de l'Abbaye du même nom. Sa nomination a été validée par le Vatican.
31.10.2025, 18:1231.10.2025, 18:12

Le chanoine et actuel recteur du Collège de Saint-Maurice (VS) Alexandre Ineichen prendra la tête de l'Abbaye en 2026. Son élection a été confirmée vendredi par le pape Léon XIV. L'ecclésiastique succède ainsi à Mgr Jean Scarcella, qui a renoncé à cette charge en juin.

«Depuis plusieurs semaines, les chanoines de l’Abbaye de Saint-Maurice s’étaient préparés par un temps de discernement à l’élection de leur nouvel abbé»
Communiqué

D'abord élu par ses confrères au mois de septembre, Alexandre Ineichen devait, selon le droit canonique, être approuvé par le Saint-Siège. Son élection dorénavant officielle, le chanoine âgé de 58 ans devient le 96e abbé de Saint-Maurice. Mgr Jean Scarcella avait passé dix ans dans cette fonction.

«C’est avec humilité et confiance que j’accepte cette mission», déclare Alexandre Ineichen, cité dans le communiqué. Confiance reçue de mes frères, du saint-père et de la Providence. Confiance donnée à celles et ceux que le Seigneur confie à notre abbaye. Et surtout, confiance à bâtir jour après jour, dans la responsabilité et la vérité.»

«Travail de vérité»

Le futur abbé entend justement oeuvrer «dans la continuité du travail de vérité engagé ces derniers mois» par l'Abbaye. Le 20 juin dernier, l'institution avait reconnu ses fautes et demandé pardon aux victimes d'abus, lesquels avaient été mis en lumière dans un rapport «bouleversant». Y avait été établi que trente chanoines et autres personnes liées à l'Abbaye avaient été impliqués dans 67 situations d'abus et d'agressions sexuelles. Au moins 68 victimes avaient été identifiées.

Saint-Maurice (VS): Jean Scarcella renonce à son rôle d'abbé

Le groupe de travail indépendant chargé de l'enquête a ainsi constaté des «dysfonctionnements importants» dans la gestion des cas par l'Abbaye. Ses responsables ont tantôt tenté de «camoufler» les faits, par exemple en déplaçant des chanoines incriminés, tantôt essayé de «banaliser» ou «minimiser» ces abus.

A l'aune de ces révélations, la congrégation des chanoines réguliers de St-Maurice s'était engagée à transformer son fonctionnement en profondeur. En annonçant sa démission peu de temps après, Jean Scarcella avait lui-même dit vouloir laisser des «forces vives» mener à bien les réformes de l'Abbaye.

«Reconnaissance des fautes commises»

Alexandre Ineichen sera donc chargé de mettre en oeuvre ce plan d'action. Et de rompre avec la culture du silence qui a prévalu pendant des années.

«L'accueil de la parole des victimes, la reconnaissance des fautes commises dans le passé et la lutte résolue contre toute forme d'abus seront au coeur de son engagement»
Alexandre Ineichen

Egalement parmi les lignes directrices du nouveau fonctionnement, une réforme de la gouvernance, une écoute indépendante, la formation des chanoines, et la création d’une culture durable de la prévention.

Une gestion «déficiente» des abus sexuels à l'Abbaye de Saint-Maurice

Le chanoine inscrit ainsi sa future mission «sous le signe de la confiance. Une confiance qui ne se décrète pas, mais qui se mérite par des gestes concrets, une parole tenue, une écoute réelle.»

Recteur du collège depuis 2007

Originaire du village lucernois d'Inwil, Alexandre Ineichen a grandi dans le Chablais. Il est entré à l'Abbaye de Saint-Maurice en 1988. Il a prononcé ses premiers voeux l'année suivante et été ordonné prêtre le 21 mai 1994.

L'homme, qui s'est consacré à des études de théologie, de mathématiques et de physique à l’Université de Fribourg, a exercé depuis 1996 comme enseignant, médiateur et prorecteur au Lycée-Collège de Saint-Maurice. Il en est devenu recteur en 2007.

Coop bannit une bière

Alexandre Ineichen, qui occupe aussi depuis 2025 la fonction de sous-prieur de l'Abbaye, prendra ses fonctions d'abbé «en début d'année prochaine». La date exacte de sa prise de fonction et celle de la bénédiction abbatiale ne sont pas encore connues et seront communiquées ultérieurement, précise l'institution.

(ats/acu)

