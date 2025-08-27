en partie ensoleillé26°
Les Valaisans sont toujours plus nombreux

Les Valaisans sont toujours plus nombreux

La population résidante valaisanne continue d'augmenter, selon de récentes statistiques. L'immigration en est la principale cause.
27.08.2025
La population résidant en Valais de manière permanente est de plus en plus nombreuse, a indiqué mercredi le Service cantonal de statistique et de péréquation (SSTP). Si ces chiffres de 2024 montrent une croissance ralentie depuis l'année précédente, celle-ci «reste soutenue».

L'année dernière, la population résidante permanente a augmenté de 5444 personnes en Valais, portant le nombre de personnes vivant dans le canton à 371 288. Cette augmentation (+1,5%) est principalement due à l'immigration, la différence entre les naissances et les décès – appelée «solde naturel» – étant très faible.

La population valaisanne continue d&#039;augmenter
La population résidante permanente a augmenté de 5444 personnes l'an dernier en ValaisImage: Shutterstock

«L'immigration se maintient à un niveau élevé et totalise 83% de la croissance démographique», détaille le SSTP. Exactement 7512 personnes sont arrivées de l'étranger, alors que 3294 ont accédé au statut de résident permanent après un séjour de plus d'une année dans le pays.

Voici les cantons qui gagneront le plus d'habitants d'ici 2055

Le Service de statistique et de péréquation souligne que, parmi ces derniers, 435 personnes en provenance d'Ukraine sont détenteurs d'un permis S. À cet égard, l'année 2023 est une année record, puisque c'est à ce moment-là que les réfugiés ukrainiens titulaires du livret ont été comptés dans la population résidente permanente.

Fécondité au plus bas

Il s'agit aussi de noter une baisse au niveau des mouvements intercantonaux. Les personnes arrivées d'autres cantons (5814) sont moins nombreuses depuis 2021, année record à ce niveau-là. Les départs sont, quant à eux, en hausse. Ils et elles ont été 4970 à quitter le canton.

Parallèlement, l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), est au plus bas, avec 1,26 enfant par femme. Et cela, malgré les quelque 3000 naissances dans le canton en 2024. «La chute est nette ces trois dernières années», précise le SSTP.

Le vieillissement de la population va frapper fort dans ces cantons

Au niveau suisse, seuls les cantons de Schaffouse et de Fribourg ont vu leur population croître plus fortement que celle du Valais. Pour rappel, le pays a franchi la barre des neuf millions d'habitants en 2024. (jzs/ats)

