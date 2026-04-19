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Crans-Montana: des pièces transmises à la justice caviardées

La commune de Crans-Montana (ici son président Nicolas Féraud) ne sera pas partie plaignante dans l&#039;affaire du bar &quot;Le Constellation&quot;.
L'audition de Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana, a été marquée par un épisode imprévu.Keystone

Crans-Montana: des pièces transmises à la justice ont été caviardées

Dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du bar «Le Constellation», des documents transmis à la justice valaisanne par la commune de Crans-Montana ont été partiellement caviardés, un fait confirmé par le Ministère public.
19.04.2026, 11:4919.04.2026, 11:57

L'audition de Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana, lundi dernier à Sion dans le cadre de l'incendie du «Constellation», a été marquée par un épisode imprévu. Une partie des documents que souhaitaient obtenir les procureures a été caviardée.

L'information de la «Sonntagzeitung» a été confirmée par le Ministère public valaisan (MP), dimanche matin, à Keystone-ATS.

Certains passages, notamment des noms et prénoms de personnes, qui figuraient sur certaines des pièces remises au MP, ont été caviardés, avant d'être remise à la justice valaisanne. Cette opération n'a pas été réalisée par Nicolas Féraud, lui-même, selon une source proche du dossier.

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Désormais, le MP va devoir déterminer si ces «passages tracés au feutre noir» sont des éléments directement en lien avec l'affaire ou s'il s'agit d'actions qui n'ont pas d'intérêt dans le dossier d'instruction du drame du 1er janvier.

Reprise des auditions le 11 mai

Depuis jeudi dernier, la liste des prévenus est passée de neuf à treize personnes. Elles doivent toutes répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Les auditions reprendront le 11 mai, par celle de l'actuel conseiller communal de Crans-Montana en charge de la sécurité, Patrick Clivaz.

L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 41 morts et 115 blessés. 38 sont encore hospitalisés. (tib/ats)

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