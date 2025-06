Ihsan Kurt, en 2016. Image: KEYSTONE

Un municipal vaudois a été suspendu avec effet immédiat

Ihsan Kurt, élu socialiste à Prilly, a été suspendu avec effet immédiat. Une plainte pénale a été déposée à son encontre. «Cette décision cruciale s'imposait», précise la Ville.

Le Conseil d'Etat vaudois a suspendu à effet immédiat le municipal de Prilly Ihsan Kurt, en charge notamment de la jeunesse et des affaires sociales. Une plainte pénale a été déposée à son encontre et une enquête administrative a été ouverte.

«Cette mesure est liée à des attitudes qui ne sont pas admissibles, ainsi qu'à des propos inappropriés», annonce lundi la Ville de Prilly. La Municipalité avait demandé la suspension de l'élu socialiste à la mi-mai, «dans le souci de garantir le bon fonctionnement de l'administration communale», précise le communiqué.

«Cette décision cruciale s'imposait, notamment pour préserver l'intégrité physique et morale de l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que des membres de l'autorité municipale», précise la Ville qui ne souhaite faire aucun commentaire sur le contenu de l'action pénale. Le syndic Alain Gillièron et le vice-syndic Luigi Sartorelli reprennent ses fonctions.

Le PS de Prilly fait recours

Contacté, Ihsan Kurt n'a pas souhaité réagir pour l'instant. En revanche, son parti, le PS de Prilly, a pris position en soirée pour annoncer un recours contre la décision du Conseil d'Etat.

Le parti juge que la suspension est «disproportionnée» et qu'elle «tente de masquer les dysfonctionnements structurels et chroniques» de l'exécutif prilléran.

Dans son communiqué, le PS local estime qu'Ihsan Kurt «ne saurait être le seul à être tenu responsable» des tensions à la Municipalité. Il dit compter sur l'enquête administrative pour «faire la lumière sur toute la situation.»

Exécutif en crise

Les tensions au sein de l'exécutif remontent à plusieurs mois. En décembre dernier, le municipal, élu en 2021, avait rompu la collégialité en appelant à refuser le budget, alors même qu'il dirigeait les finances de la commune. Il s'était alors volontairement retiré de ce dicastère, tandis que ses collègues l'avaient démis de son poste de vice-syndic.

A la suite de cela, Ihsan Kurt avait saisi le Tribunal fédéral pour recourir contre son éviction en tant que vice-syndic et pour demander une médiation avec ses collègues.

Le préfet de l'Ouest lausannois, Jonas Kocher, avait expliqué en mars dans les colonnes de 24 heures avoir «participé à plusieurs séances de l'exécutif afin d'apaiser la situation» et annoncé qu'il était prévu qu'il «prenne part à quelques séances supplémentaires dans les semaines à venir».

Pas une première

Sociologue, spécialiste des migrations et ancien journaliste, Ihsan Kurt a travaillé comme assistant social au Service de protection des mineurs du Canton de Vaud, puis au Centre social protestant, ainsi que chez Caritas Suisse. Titulaire d'un master en administration publique de l'Institut des Hautes études en administration publique, il est actuellement formateur d'adultes et vice-président du PS Migrants.

Avant Prilly et ses 13 000 habitants, d'autres villes vaudoises ont été le théâtre de suspension de municipaux ces dernières années, notamment à Nyon et Vevey. (ag/ats)