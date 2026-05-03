Vevey proposera des activités pour bouger durant l'été
Vevey a dévoilé son programme d'activités estivales «Vevey-sur-lac», qui reviendra pour la septième année consécutive.
Le programme «Vevey-sur-lac» revient pour la septième année consécutive. Paddle, capoeira, course à pied, pilates, qi gong, gym poussette ou fitness pour seniors: la ville lémanique propose jusqu'au 28 septembre une multitude d'activités sportives gratuites.
Ces activités sont organisées sous la supervision d'une équipe de monitrices et de moniteurs qualifiés, rappelle un communiqué des organisateurs.
Cette année, la place Robin accueillera du 8 août au 13 septembre des équipements de sport urbain destinés aux jeunes. La piscine de Vevey-Corseaux Plage ouvrira, elle, ses portes le 9 mai. (btr/ats)
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