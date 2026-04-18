L'ouvrier tué par un taureau a été coincé contre une barrière de ce type.

On en sait plus sur l'attaque de taureau qui coûté la vie à un homme

Le type d'accident qui a fait un mort mardi dans le canton de Vaud se produit régulièrement. Une spécialiste explique comment les éviter.

Kari Kälin Suivez-moi

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L’accident s’est produit dans une ferme de Palézieux-Village, dans le canton de Vaud. Mardi matin, un taureau a d’abord pressé un employé agricole contre une clôture, avant de le piétiner à mort. Malgré des tentatives de réanimation, ce Polonais de 45 ans est décédé sur place, a indiqué la police vaudoise.

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Contacté, un porte-parole du ministère public a fourni des précisions susceptibles d’expliquer l’attaque du taureau. L’animal se trouvait dans un box de l’étable et avait pour tâche de saillir une vache en chaleur. Il s’agit d’une situation à risque, comme l’explique le Bureau de prévention des accidents dans l’agriculture.

Sa représentante, Cornelia Stelzer, renvoie à des études montrant que les taureaux peuvent percevoir les humains comme des rivaux lorsqu’ils s’approchent de vaches en chaleur. Une mesure de prévention possible consiste à maintenir les taureaux reproducteurs dans des boxes séparés, avec un enclos clôturé, plutôt que de les laisser circuler librement dans le troupeau. Les étables et les boxes devraient en outre être équipés d’ouvertures de fuite pour les personnes.

Il est également important de ne jamais se placer entre un taureau et une vache, d’adopter une attitude calme et assurée, de garder une distance de sécurité, d’observer l’animal et de savoir interpréter ses signaux. Cornelia Stelzer explique:

«Après un accident, les personnes concernées rapportent souvent que l’animal avait déjà eu un comportement notable»

Presque tous les éleveurs ont déjà vécu des situations dangereuses avec un taureau devenu agressif dans l’étable. Cornelia Stelzer ajoute:

«Beaucoup de ces cas se terminent heureusement sans gravité, et l’animal peut être retiré à temps du troupeau sans causer de dommages importants.»

La plupart des accidents mortels dans le contexte agricole impliquent des véhicules et des machines. Les attaques mortelles de taureaux sont rares. Au cours des dix dernières années, le Bureau de prévention en a recensé deux. Une personne était décédée à la suite d’une attaque par une vache qui avait mis bas.

Il y a eu plus accident

Des incidents font régulièrement la une des journaux. À la fin de l’année dernière, un agriculteur de 61 ans avait été grièvement blessé à Pusserein (GR) lorsqu’un taureau de 1000 kilos s’était approché de lui et l’avait écrasé contre une séparation métallique.

En septembre 2025, un taureau avait projeté à plusieurs reprises un agriculteur au sol à Tschappina (GR), alors que celui-ci rentrait une vache et un veau à l’étable avec son fils. Dans les deux cas, les blessés avaient été transportés par hélicoptère de la Rega à l’hôpital cantonal des Grisons.

L’été dernier, un taureau qui s’était échappé d’une ferme à Montalchez (NE), dans une région fréquentée par de nombreux randonneurs, a mobilisé d’importants moyens. Le système Alertsuisse avait mis en garde contre l’animal qui pesait 600 kilos.

En collaboration avec des agriculteurs, des vétérinaires et des gardes-faune, la police avait lancé une vaste opération de recherche, impliquant même un hélicoptère de l’armée. Le lendemain, le taureau en fuite avait été retrouvé au milieu d’un troupeau de vaches et avait pu être remis à son propriétaire.

Le taureau qui a tué l’employé agricole polonais a été conduit à l’abattoir le jour même. Le ministère public a ouvert — comme c’est l’usage dans ce type de cas — une enquête pénale pour décès dans des circonstances extraordinaires. Selon un porte-parole, la thèse de l’accident est privilégiée.

Traduit de l'allemand par Joel Espi