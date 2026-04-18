assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

On en sait plus sur l'attaque de taureau qui coûté la vie à un homme

L&#039;ouvrier tué par un taureau à été coincé contre une barrière
L'ouvrier tué par un taureau a été coincé contre une barrière de ce type.

On en sait plus sur l'attaque de taureau qui coûté la vie à un homme

Le type d'accident qui a fait un mort mardi dans le canton de Vaud se produit régulièrement. Une spécialiste explique comment les éviter.
18.04.2026, 16:0218.04.2026, 16:02
Kari Kälin

L’accident s’est produit dans une ferme de Palézieux-Village, dans le canton de Vaud. Mardi matin, un taureau a d’abord pressé un employé agricole contre une clôture, avant de le piétiner à mort. Malgré des tentatives de réanimation, ce Polonais de 45 ans est décédé sur place, a indiqué la police vaudoise.

Nous vous en parlions ici 👇🏼

Un ouvrier agricole a été tué par un taureau en Romandie

Contacté, un porte-parole du ministère public a fourni des précisions susceptibles d’expliquer l’attaque du taureau. L’animal se trouvait dans un box de l’étable et avait pour tâche de saillir une vache en chaleur. Il s’agit d’une situation à risque, comme l’explique le Bureau de prévention des accidents dans l’agriculture.

Sa représentante, Cornelia Stelzer, renvoie à des études montrant que les taureaux peuvent percevoir les humains comme des rivaux lorsqu’ils s’approchent de vaches en chaleur. Une mesure de prévention possible consiste à maintenir les taureaux reproducteurs dans des boxes séparés, avec un enclos clôturé, plutôt que de les laisser circuler librement dans le troupeau. Les étables et les boxes devraient en outre être équipés d’ouvertures de fuite pour les personnes.

Le Léman n’a jamais été aussi beau et c’est un sacré problème

Il est également important de ne jamais se placer entre un taureau et une vache, d’adopter une attitude calme et assurée, de garder une distance de sécurité, d’observer l’animal et de savoir interpréter ses signaux. Cornelia Stelzer explique:

«Après un accident, les personnes concernées rapportent souvent que l’animal avait déjà eu un comportement notable»

Presque tous les éleveurs ont déjà vécu des situations dangereuses avec un taureau devenu agressif dans l’étable. Cornelia Stelzer ajoute:

«Beaucoup de ces cas se terminent heureusement sans gravité, et l’animal peut être retiré à temps du troupeau sans causer de dommages importants.»

La plupart des accidents mortels dans le contexte agricole impliquent des véhicules et des machines. Les attaques mortelles de taureaux sont rares. Au cours des dix dernières années, le Bureau de prévention en a recensé deux. Une personne était décédée à la suite d’une attaque par une vache qui avait mis bas.

Il y a eu plus accident

Des incidents font régulièrement la une des journaux. À la fin de l’année dernière, un agriculteur de 61 ans avait été grièvement blessé à Pusserein (GR) lorsqu’un taureau de 1000 kilos s’était approché de lui et l’avait écrasé contre une séparation métallique.

Les tiques ont colonisé la Suisse

En septembre 2025, un taureau avait projeté à plusieurs reprises un agriculteur au sol à Tschappina (GR), alors que celui-ci rentrait une vache et un veau à l’étable avec son fils. Dans les deux cas, les blessés avaient été transportés par hélicoptère de la Rega à l’hôpital cantonal des Grisons.

L’été dernier, un taureau qui s’était échappé d’une ferme à Montalchez (NE), dans une région fréquentée par de nombreux randonneurs, a mobilisé d’importants moyens. Le système Alertsuisse avait mis en garde contre l’animal qui pesait 600 kilos.

En collaboration avec des agriculteurs, des vétérinaires et des gardes-faune, la police avait lancé une vaste opération de recherche, impliquant même un hélicoptère de l’armée. Le lendemain, le taureau en fuite avait été retrouvé au milieu d’un troupeau de vaches et avait pu être remis à son propriétaire.

Le taureau qui a tué l’employé agricole polonais a été conduit à l’abattoir le jour même. Le ministère public a ouvert — comme c’est l’usage dans ce type de cas — une enquête pénale pour décès dans des circonstances extraordinaires. Selon un porte-parole, la thèse de l’accident est privilégiée.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Le futur Premier ministre hongrois se moque de Viktor Orbán
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Genève: un collectionneur de montres victime d'une violente agression
Un collectionneur de montres a été violemment agressé à Genève, en marge du salon horloger Watches and Wonders. Le milieu horloger se dit inquiet.
Un collectionneur suisse de montres a échappé de peu à la mort dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier des Pâquis, à Genève, relate la Tribune de Genève.
L’article