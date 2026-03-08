A l'issu du scrutin, le socialiste et l'UDC n'ont pas encore été départagés. Keystone

Conseil d'Etat: On a les résultats pour la complémentaire vaudoise

Roger Nordmann et Jean-François Thuillard ont été au coude à coude toute la journée. Tout se jouera au second tour.

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors du 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois.

Les deux candidats sont en lisse pour remplacer Rebecca Ruiz, qui avait décidé de renoncer à son poste pour des raisons de santé.

L'UDC (45,05%) l'a emporté sur le fil sur le socialiste (44,24%), mais tout se jouera au 2e tour le 29 mars.

De son côé, Agathe Raboud Sidorenko ne se représentera pas au 2e tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. La décision de la candidate d'Ensemble à gauche fait les affaires de Roger Nordmann, qui devrait profiter du report des voix.

Le renoncement d'Agathe Raboud Sidorenko a été annoncé à Keystone-ATS par Térence Durig, secrétaire politique de SolidaritéS. Une assemblée du parti, prévue dimanche à 20h00, devait encore formellement valider cette décision.

Agathe Raboud Sidorenko a obtenu 7,79% des voix dimanche, soit 17 943 suffrages. Les voix de la conseillère communale lausannoise, du moins une bonne partie, devraient aller à Roger Nordmann.

Le socialiste a terminé dimanche en deuxième position de cette complémentaire, à moins de 2000 voix du candidat UDC Jean-François Thuillard.(ats)