beau temps13°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Conseil d'Etat: On a les résultats pour la complémentaire vaudoise

Le candidat socialiste (PS) Roger Nordmann, gauche et le candidat UDC Jean-Francois Thuillard, posent pour le photographe lors du premier tour de l&#039;election complementaire au Conseil d&#039;Etat ...
A l'issu du scrutin, le socialiste et l'UDC n'ont pas encore été départagés.Keystone

Conseil d'Etat: On a les résultats pour la complémentaire vaudoise

Roger Nordmann et Jean-François Thuillard ont été au coude à coude toute la journée. Tout se jouera au second tour.
08.03.2026, 18:0908.03.2026, 18:46

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors du 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois.

👉 Le suivi complet de la journée du 8 mars 👈

Les deux candidats sont en lisse pour remplacer Rebecca Ruiz, qui avait décidé de renoncer à son poste pour des raisons de santé.

Rebecca Ruiz annonce sa démission du Conseil d’Etat vaudois

L'UDC (45,05%) l'a emporté sur le fil sur le socialiste (44,24%), mais tout se jouera au 2e tour le 29 mars.

De son côé, Agathe Raboud Sidorenko ne se représentera pas au 2e tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. La décision de la candidate d'Ensemble à gauche fait les affaires de Roger Nordmann, qui devrait profiter du report des voix.

Le renoncement d'Agathe Raboud Sidorenko a été annoncé à Keystone-ATS par Térence Durig, secrétaire politique de SolidaritéS. Une assemblée du parti, prévue dimanche à 20h00, devait encore formellement valider cette décision.

Agathe Raboud Sidorenko a obtenu 7,79% des voix dimanche, soit 17 943 suffrages. Les voix de la conseillère communale lausannoise, du moins une bonne partie, devraient aller à Roger Nordmann.

Le socialiste a terminé dimanche en deuxième position de cette complémentaire, à moins de 2000 voix du candidat UDC Jean-François Thuillard.(ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Harry Styles se confie sur la mort de Liam Payne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce dimanche est un grand moment pour les étrangers comme moi
En ce dimanche de votations, alors que (quasi) tous les regards sont braqués sur les grands sujets nationaux, les élections communales vaudoises sont pourtant le grand (et unique) moment démocratique de pas moins de 34% de la population vaudoise. A savoir: les étrangers.
Ce dimanche matin du 8 mars sentait le printemps et la démocratie. Une odeur qui, forcément, a empli mes narines et mon coeur russes de joie et de reconnaissance — celle de vivre dans un pays où voter change vraiment quelque chose. Contrairement à ce qui semble être le cas dans mes contrées d'origine, où la vie civique prend au mieux des airs de village Potemkine, depuis (au moins) quelques années — et, au pire, relève purement et simplement de la farce.
L’article