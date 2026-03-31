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Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures

Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures [Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Un policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise photographie proche d& ...
Les vols ont été réalisés entre 2020 et 2026 (illustration).Image: KEYSTONE

Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures

Un homme suspecté d'avoir commis 80 vols dans des voitures à travers le canton de Vaud a été arrêté. Il a partiellement reconnu les faits.
31.03.2026, 11:0031.03.2026, 11:00

La police vaudoise a interpellé un homme suspecté d'avoir commis 80 vols dans des voitures garées à Lausanne, mais aussi à Yverdon, Payerne ou encore Echallens. Ces larcins ont été réalisés entre 2020 et cette année.

Le suspect est un Afghan de 29 ans, logeant au centre de requérants d'asile d'Echallens, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. Dans sa chambre, les policiers ont retrouvé plusieurs objets appartenant à une victime, qui avait déposé plainte pour un vol dans sa voiture à Echallens.

Le prévenu a été auditionné par les gendarmes, puis par le Ministère public. Il a partiellement reconnu les faits, mais la plupart des objets volés n'ont pas été retrouvés.

L'enquête se poursuit sous la direction du Ministère public et a été confiée aux gendarmes du poste d'Echallens. (ats)

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