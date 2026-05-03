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La flemme et la fatigue s'exposent dans les musées de Moudon

La flemme et la fatigue s'exposent dans les musées de Moudon

Le batiment du musee du Vieux-Moudon qui consacre une exposition au poete Philippe Jaccottet (1925 - 2021), photographie ce mercredi, 17 septembre 2025 a Moudon. Cette annee Moudon celebre le centenai ...
Le musée du Vieux-Moudon, où se déroule l'une des deux expositions.Image: KEYSTONE
Le Pôle muséal de Moudon organise une double exposition articulée autour de la fatigue, du repos et du labeur. A découvrir jusqu'au 27 septembre.
03.05.2026, 16:2603.05.2026, 16:26

Le Pôle muséal de Moudon (VD) invite à plonger dans le monde de la fatigue, du repos et du labeur. Le musée Eugène-Burnand explore les aspects artistiques, celui du Vieux-Moudon s'intéresse à l'histoire de la paresse et du travail. A découvrir les yeux bien ouverts jusqu'au 27 septembre.

Les deux maisons seigneuriales qui coiffent la colline de Moudon ont concocté un programme complémentaire: «Flemme! Histoire de la fatigue» invite le public «à bayer aux corneilles». Le Musée Eugène-Burnand montre les expressions artistiques du repos et du labeur en exposant des créations d'Eugène Burnand, Edmond Bille, Ernest Biéler, Félix Vallotton et bien d'autres. Il s'intéresse aussi aux vêtements de travail et propose une vidéo inédite où des spécialistes décryptent les fatigues contemporaines.

Le Musée du Vieux-Moudon ose une brève histoire de la paresse et du travail du Moyen-Age à nos jours. La place du travail, du repos et de la paresse s'est modifiée au cours du temps. Du péché mortel au délicieux farniente, de la condamnation de l'oisiveté à la revendication des congés payés, la perception n'a cessé d'évoluer. (btr/ats)

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