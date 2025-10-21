Le pompier du SDIS Nord-vaudois dans la vidéo inspirée de celle de Jean-Pierre Fanguin. Bonvillars (VD), 2024. Image: dr

Ces pompiers romands parodient un célèbre influenceur

Les pompiers du Nord-vaudois lancent un appel au recrutement de volontaires dans une vidéo s'inspirant de celle qui a rendu célèbre le Vaudois Jean-Pierre Fanguin grâce à sa formule «La question, elle est vite répondue».

Peu d’influenceurs et influenceuses peuvent se targuer d’avoir laissé une formule à la postérité. Chez nous, les francophones, mieux, chez les Romands, on se souvient du décoiffant «Non mais allô! Quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing?» de la Genevoise Nabilla, 21 ans à l’époque, dans Les Anges de la téléréalité. Il y eut un avant et un après 6 mars 2013.

Et puis, 7 ans plus tard, en juin 2020, ce fut au tour du Vaudois Jean-Pierre Fanguin, 21 ans alors lui aussi, depuis installé à Dubaï, de connaître son heure de gloire. Dans une vidéo, il apparaissant en costume méchamment moulant sur une route de Lavaux, coupe de champagne à la main et Range Rover en guise d’accessoire de luxe. S’adressant au «jeune entrepreneur» qui s’ignore en chaque vingtenaire, il promettait de l’argent facile et concluait par son fameux: «La question, elle est vite répondue.»

Un recrutement en mode «Jean-Pierre Fanguin» Vidéo: facebook

Cinq ans ont passé. Dans une vidéo postée lundi, le Service de défense incendie et secours (SDIS) du Nord-vaudois, reprenant la trame de la vidéo de Jean-Pierre Fanguin pour la bonne cause, s’adresse non pas au jeune entrepreneur, mais aux pompiers et pompières qui sommeillent en nous.

Son but: recruter des volontaires pour ses huit unités d’intervention, dont quatre sont des détachements de premiers secours, au premier rang desquels, celui du chef-lieu Yverdon. «L’ensemble du dispositif couvre les besoins d’une quarantaine de communes», explique Valériane Vuilleumier, adjointe du commandement et spécialiste de la communication, jointe par watson.

Le recrutement aura lieu dans toutes les casernes respectives du canton de Vaud, le jeudi 6 novembre, à 19 heures. Pour plus d’informations, se rendre sur le site 118-info.ch. A noter qu’on recrutera le même jour dans les cantons du Jura et du Valais.

«Salut à toi, personne passionnée et dynamique»

Revenons à la vidéo du SDIS Nord-vaudois, 6900 vues sur Facebook ce mardi à 18 heures, une belle perf. On a quitté les coteaux de Lavaux et la voiture n'est plus une Range Rover. Mais on reste dans les vignes, celles de Bonvillars surplombant le lac de Neuchâtel. Un beau pompier en tenue de sortie se tient droit comme un «i» à côté d’une voiture de service ultra-bright, une Volvo XC 60, rouge comme il se doit. «Salut à toi, personne passionnée et dynamique», commence-t-il son laïus. Disons-le, c’est frais, informatif et drôle. Le pompier qui joue la comédie s'en remet au civisme de la population, rappelant que «98% des sapeurs-pompiers en Suisse sont volontaires». Il enchaîne:

«Il faut que tu te poses les bonnes questions: est-ce que tu veux simplement avoir la certitude que quelqu’un répond quand tu composes le 118 ou est-ce que tu veux faire partie de celles et ceux qui portent secours, et un jour pouvoir utiliser un véhicule rouge haut de gamme?» Le pompier dans la vidéo du SDIS du Nord-vaudois

Alors? Alors, voilà:

«La question, elle est vite répondue»

Une voix off ponctue la vidéo de 54 secondes:

«Fais le bon choix, engage-toi!»

Comme le précise Valériane Vuilleumier, la vidéo inspirée de celle de Jean-Pierre Fanguin a été tournée l’an dernier déjà. «A l’époque, on en avait publié une de facture plus classique pour le recrutement déjà. Pour cette année, on s’est dit qu’amener une dose d’humour serait un plus pour atteindre de futurs volontaires.»

Un peu plus de 4000 francs par an

Les effectifs du SDIS Nord-vaudois s’élèvent actuellement à 218 personnes, dont 32 femmes. La formation de base dure environ 3 ans, la solde étant d’un peu plus de 4000 francs par an, à raison de 60 à 70 heures d’engagement par an. Dès la deuxième année, on peut être appeler à intervenir sur un sinistre. Valériane Vuilleumier tient à préciser:

«Les personnes qui s’engagent comme volontaires dans les pompiers ne le font pas pour l’argent, même si cet aspect peut, c’est bien compréhensible, intéresser des étudiants et étudiantes.» Valériane Vuilleumier, adjointe du commandement du SDIS Nord-vaudois

La limite d’âge pour intégrer le corps des volontaires est de 18 ans. Dernière précision de la chargée de communication: