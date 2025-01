Le départ de Viola Amherd du Conseil fédéral suscite des réactions contrastées dans la presse suisse. watson

Comment le départ de Viola Amherd est perçu dans les médias suisses

L'annonce du départ de Viola Amherd du Conseil fédéral mercredi a suscité des réactions contrastées dans la presse suisse, entre surprise, louanges et critiques.

La Neue Zürcher Zeitung estime que la ministre aurait pu jouer un rôle clé dans un contexte géopolitique tendu, mais critique son incapacité à mobiliser une direction forte pour surmonter les défis structurels et budgétaires de l’armée.

De côté de chez watson, on suggère que ce départ précipité reflète une lassitude face aux tensions internes du DDPS, aux désaccords sur le budget militaire avec Karin Keller-Sutter, et aux critiques récurrentes sur le manque de stratégie.

Blick partage un constat sévère: malgré des problèmes hérités de ses prédécesseurs, Viola Amherd n’a pas su maîtriser les multiples projets en souffrance au sein de son département, préférant des rencontres internationales plutôt que des réformes internes.

Un départ également salué

A l’inverse, 24 Heures et La Tribune de Genève soulignent les réussites de la Haut-Valaisanne: l’acceptation en votation populaire des nouveaux avions de combat, la promotion des femmes dans l’armée et la modernisation écologique de cette dernière. Ces journaux saluent également son pragmatisme face à l’OTAN, son sommet pour la paix en Ukraine, et son rôle dans le rapprochement avec Ursula von der Leyen sur les négociations UE-Suisse.

Pour La Liberté, sa démission paraît «stupéfiante» et laisse un vide symbolique, tandis que le Tages-Anzeiger la décrit comme une figure marquée par les «cas exceptionnels», des crises pandémiques à l’invasion russe en Ukraine.

Malgré des divergences d’opinions, les médias s’accordent à reconnaître l’impact de Viola Amherd sur le DDPS, un ministère historiquement dominé par des hommes.

Si certains, comme La Liberté, jugent son style «sans éclat», ils admettent que son passage a été déterminant pour redéfinir le rôle de l’armée suisse dans un contexte mondial instable. Enfin, les spéculations vont bon train quant à sa succession, avec des noms comme Gerhard Pfister ou Isabelle Chassot évoqués pour reprendre le flambeau. (mbr avec ats)