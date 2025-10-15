dégagé
Votations du 30 novembre: voici les premières tendances

Aktivistinnen der JUSO machen mit Plakaten von wohlhabenden Schweizer Erben Werbung fuer ihre Volksinitiative &quot;Initiative fuer eine Zukunft&quot;, welche eine nationale Erbschaftssteuer fuer Erbs ...
L'initiative des Jeunes socialistes veut taxer les «super-riches» pour financer la transition écologique de l'économie suisse.Keystone

Le non à l'impôt sur les successions se précise, selon un premier sondage. Quant au service citoyen, c'est pour le moment un petit oui.
15.10.2025, 06:00

L'initiative des Jeunes socialistes visant à instaurer un impôt sur les successions devrait être clairement rejeté le 30 novembre, selon le premier sondage Tamedia/20 Minutes publié mercredi. Un oui très serré se dessine en revanche pour l'initiative Service citoyen.

L'opinion publique a progressé au sujet de l'initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)», montre l'enquête. Deux tiers (67%) des personnes interrogées disent vouloir rejeter ce texte visant à instaurer un impôt de 50% sur les successions pour les fortunes supérieures à 50 millions de francs en faveur de la protection du climat. 31 % souhaitaient l'accepter et 2 % étaient indécis.

Le Conseil fédéral craint que cette initiative fasse fuir les riches

Selon le sondage, le pour et le contre sont clairement identifiables: les électeurs des Vert-e-s soutiennent le projet à 77%, ceux du PS à 70%. Le rejet est revanche net dans le camp bourgeois opposé au projet: 92% des électeurs de l'UDC et 89 % de la base du PLR disent non. Le taux de rejet atteint 83 % au sein des membres du Centre et 70 % chez les Vert'libéraux.

Les intentions de vote varient considérablement en fonction de l'âge, du sexe, du lieu de résidence et du revenu, notent les auteurs de l'étude. 36% des personnes à faible revenu souhaitent voter oui, contre 22% des personnes à revenu élevé.

L'âge est aussi un facteur important: 43% des plus jeunes se déclarent favorables au oui, contre 24% des plus âgés. Le soutien est également plus élevé dans les villes (39%) et chez les femmes (35%) que dans les zones rurales (27%) et chez les hommes (28%).

Pour les partisans, l'argument principal est que l'initiative lutte contre les inégalités liées à la richesse. Les opposants, eux, craignent que le départ d'entreprises ne nuise à la place économique si le texte est accepté dans les urnes.

Femmes contre l'obligation de servir

L'initiative «pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen)», qui prévoit un service citoyen pour tous, recueille un soutien de 51% des sondés, alors 44% souhaitent la rejeter et 5 % sont indécis.

Selon les données disponibles, la très forte proportion de réponses «plutôt oui» et «plutôt non » indique un faible niveau de connaissance et une opinion peu arrêtée. En général, dans ce type de situation, le soutien aux initiatives diminue au cours de la campagne référendaire, soulignent les auteurs du sondage.

Méfiez-vous de cette erreur dans votre brochure de votation

Le service citoyen trouve un écho favorable auprès des partisans des Vert-e-s, du PVL, du Centre et du PLR. Comme le service obligatoire s'appliquerait également à elles, 58 % des femmes y sont opposées. A contrario, 60% des hommes - actuellement soumis au service obligatoire - y sont favorables.

Les opposants sont donc particulièrement convaincus par l'argument selon lequel les femmes consacrent déjà une grande partie de leur temps de travail à des activités non rémunérées. La charge multiple s'alourdirait encore davantage.

Pour les partisans, c'est surtout l'espoir d'un renforcement de la cohésion sociale et de la démocratie qui fait pencher la balance. En outre, l'initiative garantirait une égalité effective. Elle permettrait également à des personnes jusqu'ici exclues, telles que les femmes ou les hommes déclarés «inaptes» par l'armée, d'apporter leur contribution. (jzs/ats)

Le sondage

11 178 personnes de toute la Suisse ont participé à la première vague du sondage les 8 et 9 octobre. Tamedia et 20 Minuten ont mené ce sondage en collaboration avec l'institut Leewas. La marge d'erreur est de 1,6 point de pourcentage.
Cet Américain explique pour qui il a voté et sa réponse est lunaire
Video: watson
