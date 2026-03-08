Votre facture radio-TV va baisser lentement jusqu’en 2029

Malgré le rejet de l’initiative visant à la réduire à 200 francs, la redevance radio-TV diminuera progressivement pour atteindre 300 francs par an d’ici 2029, conformément à un projet déjà décidé par le Conseil fédéral.

Les Suisses ont refusé l’initiative SSR dans les urnes, mais la facture radio-TV baissera quand même. Keystone

Même si l'initiative SSR a été refusée dans les urnes dimanche, la redevance radio-TV diminuera ces prochaines années. Le Conseil fédéral a déjà décidé de l'abaisser à 300 francs par an pour les ménages privés d'ici 2029. Un allègement est aussi prévu pour les entreprises.

Au nom du gouvernement, le ministre des télécommunications Albert Rösti est opposé à l'initiative «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR), portée notamment par son parti, l'UDC. Toutefois, il était dans le comité d'initiative avant son élection au Conseil fédéral.

Sous son impulsion, le gouvernement a proposé un contre-projet au niveau de l'ordonnance. Le ministre estime qu'il faut agir pour alléger la charge des ménages et des entreprises. Il est aussi question de tenir compte des médias privés suisses.

La redevance passera donc à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029 pour les ménages privés. A terme, la différence entre le montant du projet gouvernemental et celui de l'initiative se monte à 100 francs par an, soit moins de 30 centimes par jour.

Pour les ménages collectifs comme les homes, la redevance passera de 670 francs à 624 en 2027, puis à 600 francs en 2029. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises est aussi revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million. Ainsi, dès 2027, environ 20% des entreprises soumises à la TVA paieront encore la redevance, contre 30% aujourd'hui.

Mesures d'économies en cours

Le Conseil fédéral a également décidé de revoir le mandat de la SSR. Celle-ci devra se concentrer sur l'information, la culture et la formation. En outre, elle devra proposer avant tout des programmes de divertissement et de sport que les médias privés ne couvrent pas. Et son offre en ligne devra se concentrer davantage sur les contenus audiovisuels.

D'autres restrictions concernant l'offre textuelle sont envisagées. Le rôle de service public reste important, assure Albert Rösti.

L'entreprise a déjà commencé à mettre en oeuvre des mesures d'économies. Elle revoit ses structures, ses processus et ses offres. D'ici 2029, elle supprimera 900 postes à temps plein. L'idée est de s'adapter à l'évolution des usages des médias.

Sans but lucratif

La SSR est une entreprise de service public, qui ne poursuit aucun but lucratif. Elle est au service de la collectivité et politiquement indépendante.

Elle est aujourd'hui tenue de proposer dans toutes les régions linguistiques des programmes de radio et de télévision ainsi que des offres en ligne qui s'équivalent. Et ce dans les domaines de l'information, de la culture, de la formation, du divertissement et du sport.

Elle doit aussi tenir compte des particularités de la Suisse et des besoins des cantons. Plusieurs millions de personnes utilisent chaque jour les offres radiophoniques et télévisuelles de la SSR, lit-on dans le bulletin de votation.

La SSR doit investir au moins 50% de ses revenus provenant de la redevance dans l'information. Selon son mandat de concession, ses programmes doivent promouvoir la compréhension, la cohésion et les échanges entre les différentes régions du pays, les communautés linguistiques, les cultures, les religions et les groupes sociaux.

Quelque 7000 employés

Le chiffre d'affaires annuel de la SSR s'élève à environ 1,56 milliard de francs. En 2022, l'entreprise a généré une valeur ajoutée de 1,65 milliard de francs pour l'économie nationale, d'après une étude mandatée par la Confédération. Elle génère elle-même une valeur ajoutée de 870 millions.

La SSR emploie quelque 7000 personnes. Environ 6500 autres personnes sont employées dans des entreprises en lien avec le média de service public. Chaque franc investi par la SSR dans ses programmes et productions génère 93 centimes de valeur ajoutée dans d'autres entreprises. (dal/ats)