Voici les résultats des votations de ce dimanche
Au niveau national, quatre décisions ont été soumises au vote dimanche. Le peuple suisse devait dire s’il acceptait ou rejettait trois initiatives — sur la SSR, sur l’argent liquide et sur le fonds climatique — ainsi que la nouvelle loi fédérale sur l’imposition individuelle.
L'initiative «L'argent liquide, c'est la liberté»
De quoi s’agit-il
L’initiative demande l’inscription de deux nouvelles dispositions dans la constitution. Premièrement, elle exige que la Confédération garantisse que les pièces ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante. L’initiative ne précise toutefois pas ce que signifie une quantité suffisante d’argent liquide. Deuxièmement, le franc bénéficierait d’une protection particulière: le peuple et les cantons devraient approuver toute décision visant à le remplacer par une autre monnaie.
Ce que disent les sondages
Dans tous les sondages, l’initiative sur les espèces a toujours recueilli une majorité de soutiens. Le Conseil fédéral et le Parlement ont toutefois présenté un contre-projet qui bénéficie d’une approbation encore plus large. A ce stade, il semble donc que le contre-projet sera accepté plutôt que l’initiative elle-même.
Les résultats
Initiative pour l’argent liquide
Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations
46,0% Oui
54,0% Non
0 cantons
2,5 cantons
Contre-projet
Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations
73,0% Oui
27,0% Non
2,5 cantons
0 cantons
Question subsidiaire
Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations
37,0% Initiative
63,0% Contreprojet
0 cantons
2,5 cantons
Initiative SSR «200 francs, ça suffit» sur la redevance
De quoi s’agit-il
L’initiative populaire «200 francs, ça suffit (initiative SSR)» veut inscrire dans la constitution fédérale que la SSR se limite à un «service indispensable pour la collectivité». Pour financer les programmes de radio et de télévision, la Confédération devrait plafonner la redevance payée par les ménages privés à 200 francs par an et supprimer la redevance pour les entreprises.
Ce que disent les sondages
Longtemps, l’initiative visant à réduire la redevance a semblé très incertaine. Depuis, l’opinion a évolué en faveur de ses opposants. Dans les trois sondages publiés dix jours avant la votation, le camp du non est en tête.
Les résultats
Initiative SSR
Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations
38,0% Oui
62,0% Non
0 cantons
2,5 cantons
Initiative pour un fonds climat
De quoi s’agit-il
Pour les initiants à l'origine de l’initiative pour un fonds climatique, les efforts de la Suisse en matière de politique climatique ne vont pas assez loin. Le texte propose d’allouer chaque année entre 4 et 8 milliards de francs supplémentaires, via un fonds spécialement créé à cet effet, à la lutte contre la crise climatique.
Ce que disent les sondages
Selon les sondages, cette initiative devrait rencontrer de grandes difficultés dans les urnes.
Les résultats
Initiative pour un fonds climat
Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations
29,0% Oui
71,0% Non
0 cantons
2,5 cantons