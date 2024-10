Le guide de voyage «Lonely Planet» recommande le Valais comme destination de voyage pour l'année prochaine. Image: KEYSTONE

Ce canton fera partie des meilleures destinations du monde

Le guide de voyage Lonely Planet recommande le Valais comme destination de voyage pour l'année 2025. Et il présente même plusieurs arguments.

Le canton du Valais figure en cinquième position dans la liste des dix meilleures régions du guide Best in Travel 2025 publié mercredi par le magazine Lonely Planet. Le magazine fait même une liste de conseils d'activités à faire:

Un voyage avec les trois téléphériques de Zermatt au Petit Cervin pour voir 14 glaciers et plus de 30 sommets de plus de 4000 mètres.

Verbier sous un nouvel angle: gravir la Pierre Avoi et se promener le long de cours d'eau centenaires.

Explorer le glacier d'Aletsch, la plus grande mer de glace des Alpes - lors d'une randonnée guidée sur le glacier en été ou d'une randonnée à ski en hiver au départ de Fiesch.

Visite des Championnats du monde de VTT UCI - En été 2025, le Valais sera l'hôte. La cérémonie d'ouverture aura lieu à Sion.

En Europe, la Bavière et la région d'East Anglia au Royaume-Uni figurent également sur cette liste. Les experts du tourisme sont particulièrement attirés par le South Carolina Lowcountry et la côte de la Géorgie aux Etats-Unis.

Les experts du tourisme sont particulièrement attirés par le South Carolina Lowcountry et la côte de la Géorgie aux Etats-Unis. Image: lonelyplanet.com

Parmi les villes à visiter en 2025 selon le Lonely Planet, on trouve notamment Toulouse (F), Gênes (I) et Edmonton (Canada). Parmi les pays à visiter, le Cameroun, en Afrique de l'Ouest, arrive en tête, devant la Lituanie et les îles Fidji. Avec la série Best in Travel, l'éditeur australien de livres de voyage présente depuis 15 ans un classement des destinations mondiales les plus en vogue pour l'année à venir.

Top 10 des régions

Caroline du Sud Lowcountry et côte de Géorgie, Etats-Unis Le Teraï, Népal Chiriquí, Panama Launceston et la Tamar Valley, Australie Le Valais, Suisse Giresun et Ordu, Turquie Bavière, Allemagne East Anglia, Angleterre Jordan Trail Mont Hood et Columbia River Gorge, Etats-Unis

Le Valais arrive en cinquième position. Ici, un vététiste contemple le lac de Griese. Image: KEYSTONE

Top 10 des villes

Toulouse, France Puducherry, Inde Bansko, Bulgarie Chiang Mai, Thaïlande Gênes, Italie Pittsburgh, Etats-Unis Osaka, Japon Curitiba, Brésil Palma, Espagne Edmonton, Canada

La vieille ville de Toulouse. Image: EPA

Top 10 des pays

Le Cameroun La Lituanie Les îles Fidji Le Laos Le Kazakhstan Le Paraguay Trinité-et-Tobago Le Vanuatu La Slovaquie L'Arménie

Le Cameroun est en tête de liste des pays. Image: lonelyplanet.com

