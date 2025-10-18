beau temps15°
Yverdon-les-Bains

Ce carac rose géant est le plus grand du monde

Christophe Ackermann, gauche chocolatier, et Melanie Tanner, droite, Fondatrice de l&#039;association Le Carac Rose, posent pour le photographe avec un carac rose geant (80cm) confectionne par Ackerma ...
Ce record visait à mettre la lumière sur une campagne de prévention contre le cancer du sein.Keystone

Pour la bonne cause et la lutte contre le cancer du sein, un record a été battu à Yverdon-les-Bains samedi.
18.10.2025, 15:3218.10.2025, 15:32

«Le plus grand carac rose du monde» a été présenté samedi en fin de matinée à Yverdon-les-Bains (VD).

Christophe Ackermann, chocolatier, coupe un carac rose geant (80cm) confectionne par Ackermann, Artisan boulanger-patissier-chocolatier et commande par l&#039;association &quot;Le Carac Rose&quot; a l ...
L'opération terminée, il a bien fallu manger le carac géant. Keystone

Il a été confectionné par Ackermann Artisan qui, comme de nombreuses autres boulangeries-pâtisseries romandes, vend des caracs roses durant ce mois d'octobre pour contribuer à la lutte contre le cancer du sein.

Démarrée en 2022 avec trois confiseries, puis 100 en 2023, 250 en 2024, l'opération Le Carac Rose réunit cet automne 330 boulangeries à travers la Suisse romande, Berne et Bâle, ainsi que dans plus de 150 points de vente Migros.

Pour chaque carac rose vendu, 50 centimes sont reversés à l'une des nombreuses associations ou fondations soutenant les femmes touchées par un cancer du sein. L'objectif consiste à en vendre 150 000 cette année et récolter 120 000 francs.

C'est pour donner encore plus d'écho à cette campagne que l'association le Carac Rose a lancé le défi à Ackermann Artisan de Grandson de confectionner un carac rose géant.

Le record de l'an dernier, établi à Lausanne par la maison Buet, a été battu. La pâtisserie – qui a tout juste passé les portes – mesure 80 cm de diamètre, soit 10 cm de plus qu'en 2024.

L'événement a eu lieu sur la place Pestalozzi à Yverdon-les-Bains. La pâtisserie XXL a été partagée et dégustée avec le public. Le projet «Carac Rose» est né de l'initiative de Mélanie Tanner, fondatrice de l'association du même nom.

Touchée par un cancer du sein en 2020 à l'âge de 38 ans, elle a choisi de mettre ses compétences en marketing au service d'une cause essentielle: la prévention, et plus particulièrement celle des jeunes femmes. Lors de son diagnostic, elle a été frappée par le manque de prévention autour du cancer du sein. (ats)

