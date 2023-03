Le père yverdonnois est soupçonné d'avoir abattu sa compagne et leurs trois filles avant de retourner l'arme contre lui. Image: keystone

Drame d'Yverdon: le père possédait plusieurs armes

Selon la police cantonale vaudoise, le père, soupçonné d'avoir tué sa famille et mis le feu avant de retourner l'arme contre lui, possédait «plusieurs armes à son domicile». La Ville a par ailleurs mis en place une ligne d'écoute.

Samedi, la police a lâché une information qui a fait l'effet d'une bombe à Yverdon-les-Bains (VD). Après les premières investigations et l'examen médico-légal des cinq corps retrouvés dans la bâtisse en flammes, les autorités ont dévoilé que l'incendie n'était qu'accessoire et qu'elles s'orientaient vers un quadruple meurtre.

Le père est en effet soupçonné d'avoir tué sa compagne et leurs trois fillettes avant d'incendier leur maison de la rue du Valentin et de se suicider. Et selon la police, l'homme de 45 ans était en possession de «plusieurs armes à feu à son domicile».

C'est ce qu'a révélé la RTS le soir même dans son téléjournal. Une information confirmée par le chef communication et prévention de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel. Il ne précise toutefois pas quel type d'armes a été utilisé, ni ne commente la situation du couple, que de nombreux médias ont écrit être en pleine séparation.

La police attend encore les résultats d'autres éléments, comme les examens balistiques ou les analyses toxicologiques. Les investigations sur la scène de crime pour expliquer notamment le déroulé des faits et l'origine du feu dans la maison, accentué par l'utilisation de ce qui semble être de l'essence, sont toujours en cours.

Une ligne d'écoute et un livre de condoléances

Par ailleurs, la Municipalité yverdonnoise a annoncé avoir mis en place une ligne d'écoute et de soutien. Un dispositif qui vient compléter les mesures prises par le Canton dans les écoles concernées et adaptées suite aux dernières révélations.

Un livre de condoléances est également à disposition des Yverdonnois au guichet de l’Hôtel-de-Ville.