Un joueur d'Yverdon a marqué le même but que Gareth Bale

Vendredi soir contre Vaduz (2-2), l'attaquant yverdonnois Brian Beyer a fait ce que Gareth Bale avait réussi avec le Real Madrid en 2014.

S'inspirer des meilleurs est le credo de nombreux footballeurs, mais peu l'ont aussi bien appliqué que Brian Beyer, vendredi lors de la 22e journée de Challenge League: l'attaquant d'Yverdon, qui recevait Vaduz ce soir-là, a carrément reproduit le même but qu'une star d'une Real Madrid neuf ans plus tôt.

On jouait la 49e minute et le score était encore de 0-0 lorsque le buteur français (26 ans) a débordé le latéral adverse en accélérant à une vitesse folle, allant même jusqu'à contourner le juge de touche en-dehors des limites du terrain! Il a ensuite repiqué dans l'axe pour frapper du gauche et tromper le portier liechtensteinois.

L'action en vidéo Vidéo: watson

En voyant la chevauchée fantastique du buteur nord-vaudois, le journaliste de blueSports Giacomo Notari a tout de suite compris qu'il venait de revivre un grand moment:

«Brian Beyer vient de faire comme Gareth Bale sur Marc Bartra en 2014»

Il y a 9 ans, en finale de la Coupe du Roi face au Barça, le véloce ailier du Real Madrid avait lui aussi débordé son adversaire en sortant des limites du terrain avant d'aller marquer.

Le but de Bale Vidéo: watson

Son coéquipier espagnol, Xabi Alonso, en était resté bouche bée:

«Le but est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. La balle semblait partie pour sortir, il était sous pression. Il est sorti des limites du terrain pour la garder en jeu. C'était fantastique.»

Au lendemain de cette action, le journal madrilène Marca avait titré: «Gareth Bolt», en référence au sprinter jamaïcain. Brian Beyer Beyolt, ça fonctionne aussi très bien!

