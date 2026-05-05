70 morts en trop: cet hôpital suisse reconnaît de graves erreurs

L’hôpital universitaire de Zurich a reconnu de graves erreurs commises en chirurgie cardiaque entre 2016 et 2020. Un rapport fait désormais état de dizaines de décès.

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Une enquête indépendante a établi une surmortalité de 68 à 74 patientes et patients entre 2016 et 2020, a indiqué mardi l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ). L’établissement a signalé au Ministère public onze décès particulièrement frappants ainsi que l’utilisation inappropriée de dispositifs médicaux dans 13 cas. Les enquêteurs devront déterminer si des manquements relevant du droit pénal ont été commis.

L'hôpital a signalé ces incidents au parquet. Image: KEYSTONE

Selon le rapport, ces dysfonctionnements s’expliquent par une défaillance générale de la direction. L’ancien chef de clinique Francesco Maisano aurait été nommé en 2014 dans la précipitation, sans examen suffisant de ses qualifications ni de ses conflits d’intérêts. L’ancienne direction de l’hôpital aurait en outre négligé son devoir de surveillance et identifié trop tard les signaux d’alerte.

Démissions au sein du conseil de l’hôpital de Zurich

En conséquence des conclusions de l’enquête, trois membres de longue date du conseil de l’hôpital démissionnent. Ils entendent ainsi permettre un nouveau départ. L’USZ a présenté officiellement ses excuses aux personnes concernées et à leurs proches pour les souffrances subies, et a mis en place un service de conseil spécifique.

Depuis, la clinique de chirurgie cardiaque aurait retrouvé sa bonne réputation et des standards de qualité élevés sous une nouvelle direction. Selon les rapports actuels, le taux de mortalité se situe à nouveau dans une fourchette normale. Avec des règles de conformité plus strictes, un registre des liens d’intérêts et un futur système de signalement des dysfonctionnements, la direction de l’hôpital veut éviter que de tels incidents se reproduisent. (hkl/sda/hun)