Zurich: la manifestation contre le WEF de Davos dégénère

epa12662638 Riot police clashing with protesters fire water cannons and tear gas after a rally against the World Economic Forum (WEF) and the visit of US President Donald Trump to Switzerland, in Zuri ...
Plus de 2000 personnes ont participé à la manifestation.Keystone

La manifestation anti-WEF à Zurich dégénère

Des blessés seraient à déplorer dans les heurts qui ont émaillé une protestation contre le Forum économique de Davos lundi soir. La police a fait usage de canons à eau, balles en caoutchouc et gaz lacrymogènes.
20.01.2026, 07:2220.01.2026, 07:22

Des débordements se sont produits à l'issue de la manifestation anti-WEF lundi soir à Zurich. Selon un groupe de secouristes, il y aurait eu des blessés, mais l'information n'a pas encore été confirmée par la police municipale.

En fin de soirée, un groupe s'est dirigé vers la Sihlpost et a organisé un sit-in devant l'ancienne caserne militaire. La police a ordonné aux manifestants de se disperser, sans résultat.

Pourquoi la venue de ce conseiller de Trump en Suisse est inquiétante

La situation a alors dégénéré: la police a utilisé des canons à eau, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Les manifestants ont lancé en retour des feux d'artifice sur la police et incendié des conteneurs à ordures.

epa12662636 Protesters clash with riot police using water cannons and tear gas after a rally against the World Economic Forum (WEF) and the visit of US President Donald Trump to Switzerland, in Zurich ...
La police a utilisé des canons à eauKeystone

Selon un groupe de secouristes sur place, il y aurait eu des blessés. Les forces de l'ordre n'ont pas pu confirmer cette information. Un communiqué de presse de la police sera publié ultérieurement. Des dégâts matériels ont également été commis.

👉Notre suivi en direct du WEF à Davos👈

Plus de 2000 personnes ont participé dès 19h00 à la manifestation au centre-ville de Zurich, au premier jour du Forum économique mondial (WEF) à Davos. Elle était placée sous la devise «Trump still not welcome!» («Trump toujours pas le bienvenu!»). (jzs/ats)

epaselect epa12662391 Protesters hold a banner reading &#039;Trump not welcome&#039; during a rally against the World Economic Forum (WEF) and the visit of US President Donald Trump to Switzerland, in ...
Vive protestation à ZurichKeystone
