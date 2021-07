International

Dutzende Schulkinder aus Internat in Nigeria entführt



Bild: keystone

Im westafrikanischen Nigeria haben unbekannte Angreifer am Montag dutzende Kinder aus einer Schule entführt. Die schwerbewaffneten Männer hätten die Bethel Baptist High School in der Ortschaft Damishi im Bundesstaat Kaduna in den frühen Morgenstunden angegriffen, sporadisch um sich geschossen und seien zu den Internatsunterkünften der Schüler vorgerückt, sagte die Landesregierung in einer Mitteilung. Die Zahl der entführten Kinder war zunächst unklar. Nach Angaben von Einwohnern hat die Schule rund 180 Schüler. Der Innenminister von Kaduna, Samuel Aruwan, bestätigte am Montag lediglich, dass 28 Schüler in Sicherheit seien.

Grössere Kindesentführungen im Zusammenhang mit Überfällen auf Schulen kommen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas häufig vor. Dahinter stecken sowohl islamistische Terroristengruppen, wie Boko Haram, als auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. (sda/dpa)

