Mindestens 19 Tote bei Erdrutsch in Demokratischer Republik Kongo

Mehr «International»

Bei einem Erdrutsch im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) sind am Sonntag nach Behördenangaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen.

Bild: twitter

Das Unglück ereignete sich am späten Vormittag im Dorf Bulwa in Masisi, einem Gebiet in der Provinz Nord-Kivu, wie einer der Dorfvorsteher berichtete. Demnach starben infolge des Erdrutsches aufgrund heftiger Regenfälle mindestens 19 Menschen, die Suche nach weiteren Opfern sollte am Montag fortgesetzt werden.

Etwa 25 Mütter mit ihren Kindern hatten in einem Bach am Fusse eines Berges Wäsche gewaschen, als sich die Erdmassen lösten und einige von ihnen unter sich begruben, erklärte ein lokaler Behördenmitarbeiter. (sda/afp)