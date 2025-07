Felix Baumgartner ist tot. Bild: IMAGO/Newscom World

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirm-Unfall in Italien

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist gestorben. Die Meldung wurde zunächst von italienischen Medien verbreitet. Red Bull hat am Donnerstagabend gegenüber dem österreichischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ORF den Tod des Sportlers bestätigt. Der 56-Jährige ist bei einem Gleitschirmabsturz in den Swimming Pool einer Ferienanlage ums Leben gekommen.

Den Angaben zufolge war Baumgartner bereits beim Aufprall tot und soll vorher Unwohlsein vermeldet haben. Sein Gleitschirm traf ein Mädchen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Küste von Fermo, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Das vom Gleitschirm des 56-jährigen früheren Extremsportlers getroffene Mädchen befand sich demnach nicht in einem ernsten Zustand.

Der Extremsportler war seit ein paar Tagen in der Region, wo das Unglück passierte. Noch am Samstag postete er auf Facebook ein Bild mit Feriengrüssen aus Fermo.

Dieses Bild postete Baumgartner am Samstag, 12. Juli 2025.

Sprung aus 39 Kilometern

Baumgartner war am 14. Oktober 2012 aus der Stratosphäre in 39'045 Metern Höhe gesprungen, durchbrach dabei nur mit einem speziellen Druckanzug bekleidet als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer und landete sicher mit einem Fallschirm.

Er erreichte eine Geschwindigkeit von 1342 Stundenkilometern. Bei dem Sprung brach er gleich drei Weltrekorde. Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Ereignis live.

Der Rekordsprung von Felix Baumgartner. Video: YouTube/Red Bull

Damals lebte er früheren Angaben zufolge in Arbon TG. Nach seinem Rekordsprung zog sich Baumgartner vom Extremsport zurück. Wieviel er mit dem Sprung verdiente, blieb unklar. Vermarktet wurde der Anlass vom Getränkehersteller Red Bull.

Gleich zwei Seiten im Guinness Buch der Rekorde widmeten sich Baumgartner. Für die Vereinten Nationen war er Botschafter für die Jugend. Mit seinen Basejumps machte sich der Extremsportler ab den 1990er Jahren einen Namen. Nach dem Stratosphärensprung nahm das weltweite Interesse riesige Formen an.

Später fiel Felix Baumgartner durch eine Verurteilung wegen Körperverletzung und als Befürworter einer gemässigten Diktatur auf. Das trug ihm Kritik und Häme ein. Keine Sympathiepunkte sammelte der Salzburger in seiner Heimat auch mit der Aussage, des Geldes wegen in den Thurgau gezogen zu sein. (abu/vro/sda)