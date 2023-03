Brand an Hochspannungsleitung: 40 Prozent der Argentinier von Stromausfällen betroffen

Nach einem Brand an einer Hochspannungsleitung in Argentinien ist in Millionen Haushalten der Strom ausgefallen. Rund 20 Millionen Menschen waren am Mittwoch zeitweise ohne Elektrizität, wie die Zeitung «La Nación» unter Berufung auf die Regierung des südamerikanischen Landes berichtete.

Menschen an einem Bahnhof in Buenos Aires warten auf ihre Züge, die ebenfalls vom Stromausfall betroffen sind. Bild: keystone

Aus Sicherheitsgründen wurde nach einem Brand unter einer Hochspannungsleitung im Zentrum des Landes das Kernkraftwerk Atucha I vom Netz genommen. Auch andere Kraftwerke gingen vom Netz.

In der Hauptstadt Buenos Aires, der gleichnamigen Provinz sowie in den Provinzen Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán und Salta fiel daraufhin der Strom aus. Insgesamt waren rund 40 Prozent der Argentinier von dem massiven Stromausfall betroffen. Zum Ende des Hochsommers auf der Südhalbkugel leiden Teile des Landes derzeit unter einer Hitzewelle von Temperaturen bis zu 40 Grad. (sda/dpa)