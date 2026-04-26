freundlich19°
DE | FR
burger
International
Armee

Für die Nato: Finnland diskutiert Gesetz zu Atomwaffen-Stationierung

Eine amerikanische Interkontinantalrakete: Finnland bereitet sich auf die Statinierung von atomwaffen vor.
Eine amerikanische Interkontinentalrakete: Finnland bereitet sich auf die Stationierung von Atomwaffen vor.Bild: Imago

Finnland macht den Weg frei für Atomwaffen auf eigenem Boden

Das finnische Parlament soll ein Gesetz kippen, das den Import von Nuklearwaffen bisher verboten hat. Was das für die Rolle des Russlandnachbarn in der Nato bedeutet.
26.04.2026, 12:4126.04.2026, 12:41
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die finnische Regierung macht den Weg frei für eine mögliche Stationierung von Atomwaffen. Das Kabinett des Nato-Landes hat am Mittwoch im Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Import, Transport und Besitz von Atomwaffen in Finnland im Rahmen der Landesverteidigung und der kollektiven Nato-Verteidigung erlauben soll.

Bislang verhinderte das finnische Atomenergie- und Strafgesetzbuch entsprechende Aktivitäten auf finnischem Boden, auch zu militärischen Zwecken. Mit der geplanten Änderung soll Finnland rechtlich auf denselben Stand wie die meisten anderen Nato-Mitglieder gebracht werden. Damit wäre es möglich, dass im Krisenfall amerikanische Atomwaffen in das Land im Norden Europas gebracht werden. Finnland hat eine 1340 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland.

Verteidigungsminister Antti Häkkänen begründete in einer Mitteilung auf der Webseite der Regierung den Schritt mit der sicherheitspolitischen Lage: Die Gesetzesänderung solle «die Abschreckung und Verteidigung stärken und die Schwelle für den Einsatz von Militärgewalt gegen Finnland und die Allianz erhöhen». Sie sei «notwendig für die Sicherheit Finnlands».

Das Vorhaben ist Teil eines grösseren Reformpakets, das Finnlands Integration in die Nato vertiefen soll – sowohl für bilaterale als auch multilaterale Verteidigungskooperation. Eigene Atomwaffen will die finnische Regierung aber nicht entwickeln. Man sei weiter dem Atomwaffensperrvertrag verpflichtet, hiess es in einer Mitteilung. (fwa)

Mehr zum Thema:

Trump: Atomwaffeneinsatz ist tabu – auch für die USA
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Geschichte der Nato
1 / 27
Die Geschichte der Nato
1949: In Washington wird am 4. April der Nordatlantikvertrag unterzeichnet. Das Bündnis hat anfangs zwölf Mitglieder: Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA.
quelle: epa/u.s. national archives / u.s. national archives and records administration / handout
Auf Facebook teilenAuf X teilen
NATO-Chef Rutte kuscht bei CNN vor Trump
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Musk verschärft seine rechtsextreme Rhetorik zur «weissen Rasse»
Menschen mit heller Hautfarbe werden nach Ansicht von Elon Musk diskriminiert. Doch dem südafrikanisch-amerikanischen Multimilliardär geht es offenbar um viel mehr.
Elon Musk, der amerikanische Unternehmer und zeitweise Spar-Zar unter US-Präsident Donald Trump, macht auf seiner Plattform X zunehmend Stimmung gegen einen angeblichen Trend, den er als «Niedergang der weissen Rasse» sieht.
Zur Story