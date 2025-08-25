recht sonnig21°
Taifun «Kajiki» wütet in Vietnam – Schäden auf Hainan

25.08.2025, 11:2825.08.2025, 14:00
In Vietnam ist Taifun «Kajiki» mit Starkregen und heftigen Böen auf Land getroffen: Der Tropensturm erreichte am Nachmittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von 133 Kilometern pro Stunde die Küste zwischen den Provinzen Nghe An und Ha Tinh, wie die Zeitung «VnExpess» unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Waves surge in Ha Tinh province, Vietnam, Monday, Aug. 25, 2025, as Typhoon Kajiki was approaching. (Nguyen Dong/VNExpress via AP) Vietnam Asia Storm
Hohe Wellen erreichen die vietnamesische Küste.Bild: keystone

Rund 300'000 Menschen in Küstenregionen waren im Vorfeld aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

«Kajiki» habe seine Stärke zuvor seit fast 20 Stunden gehalten, berichteten Meteorologen. Sie sagten heftigen Sturm, Starkregen und meterhohe Wellen voraus.

Mehrere zentrale Küstenprovinzen, darunter Thanh Hoa und Da Nang, hatten Notfallmassnahmen ergriffen und vorab sämtlichen Schiffsverkehr eingestellt. Einige Flughäfen in der Region wurden geschlossen und Dutzende Flüge gestrichen. In Küstenorten peitschten heftige Böen und Regenfälle über die Strassen. Teilweise knickten Bäume um, es kam zu Stromausfällen.

Vergleich mit zerstörerischem Taifun «Yagi»

Über 16'500 Soldaten und mehr als 100'000 Hilfskräfte stehen für Rettungseinsätze bereit. Die Behörden verglichen die Wucht «Kajikis» mit dem zerstörerischen Taifun «Yagi», der im vergangenen Jahr in Vietnam rund 300 Menschenleben forderte und schwere Schäden hinterliess.

Zuvor hatte die chinesische Hainan-Insel bereits die Auswirkungen von «Kajiki» zu spüren bekommen. Mehr als 100'000 Menschen waren laut offiziellen Angaben betroffen, Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet. Durch die starken Regenfälle und Böen knickten aber Bäume um, viele Gebäude wurden beschädigt.

SANYA, CHINA - AUGUST 24: A local resident struggles to walk as Typhoon Kajiki brings strong winds and heavy rain on August 24, 2025 in Sanya, Hainan Province of China. Strong winds and heavy rain whi ...
Auf der chinesische Hainan-Insel hat «Kajiki» bereits für erste Schäden gesorgt.Bild: www.imago-images.de

Auch der Güterverkehr zur Überfahrt über die Meerenge zwischen der im Norden Hainans gelegenen Hafenstadt Haikou und Xuwen auf dem Festland war betroffen - hier warteten laut chinesischem Staatsfernsehen 5000 Lastwagen. In potenziell besonders gefährdeten Gegenden hatten die Behörden schon am Vortag mehr als 20'000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Auch Thailand wappnet sich

Derweil rüstet sich auch Thailand: Der Wetterdienst warnte vor schweren Regenfällen in 35 Provinzen, unter anderem im Norden, Nordosten, Osten und Süden. Selbst die Hauptstadt Bangkok müsse sich auf Überschwemmungen einstellen, hiess es. Der Tropensturm soll sich wahrscheinlich beim Zug über Laos abschwächen, Meteorologen rechnen jedoch noch bis Mittwoch mit grossen Regenmassen und Überschwemmungen. (dab/sda/dpa)

