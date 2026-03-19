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Estland meldet: Russischer Kampfjet verletzt Luftraum

Estland meldet: Russischer Kampfjet verletzt Luftraum

19.03.2026, 13:1819.03.2026, 13:18

Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet.

epa09502485 A handout photo made available by Taiwan Ministry of National Defense on 02 October 2021 shows a Chinese PLA Sukhoi SU-30 fighter, following the incursion of nineteen Chinese PLA warplanes ...
Ein Sukhoi Su-30-Jet soll in den estnischen Luftraum eingedrungen sein.Bild: keystone

Ein Kampfjet des Typs Sukhoi Su-30 sei am 18. März nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt für etwa eine Minute in den Luftraum eingedrungen, teilte die Armee in Tallinn mit. Das Aussenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote.

Der Vorfall folgt auf eine Reihe von Luftraumverletzungen durch Russland im vergangenen Jahr, die für Spannungen und Unruhe unter den Nato-Verbündeten in Europa gesorgt hatten. (dab/sda/dpa)

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