bedeckt, wenig Regen
Jasques Tilly: Deutscher Künstler wegen Figuren in Russland vor Gericht

Jacques Tilly in Essen Jaques Tilly besucht am Samstag, 20. November 2021 in Essen den Leserladen der Funke Medien Gruppe. Deutschland NRW Essen Copyright: IngoxOtto NUR F
Jacques Tilly wird in Russland der Prozess gemacht.Bild: www.imago-images.de

Wegen dieser Figuren wird heute einem Deutschen in Moskau der Prozess gemacht

28.01.2026, 15:5128.01.2026, 16:32
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Der deutsche Karnevalwagenbauer (ja, das ist ein Beruf) Jacques Tilly hat Ärger mit der russischen Justiz. Er wurde angeklagt, mit seinen Arbeiten Falschmeldungen über die russische Armee zu verbreiten. Heute beginnt der Prozess. Weiter wird Tilly vorgeworfen, er handle von Hass getrieben aus eigennützigen Motiven heraus. Dies berichtet der Künstler selbst in einem lesenswerten Interview in der Welt.

Die Vorwürfe aus Russland sind starker Tobak. Deshalb erscheint es uns besonders wichtig, die beanstandeten Objekte, die jeweils am Karneval von Düsseldorf gezeigt wurden, hier noch einmal gross zu zeigen.

US-Präsident Donald Trump und Präsident Wladimir Putin zerquetschen bei einem Händedruck den ukrainischen Präsidenten Selenski
Tilly-Wagen vom Jahr 2025: US-Präsident Donald Trump und Präsident Wladimir Putin zerquetschen bei einem Händedruck den ukrainischen Präsidenten Selenskyj.Bild: www.imago-images.de
Autokraten Trump, Putin und Xi mit großen Hodensäcken
Ebenfalls von 2025: Putin, Trump und Xi. Drei Herren ohne Kleider, dafür mit Hoden so gross wie Schweinebäuche.Bild: www.imago-images.de
US-Präsident Donald Trump setzt die Welt in Brand
Ebenfalls vom Jahr 2025: Trumps Amerika on fire.Bild: www.imago-images.de

Selbstverständlich blieb Tilly dem Prozess in Moskau fern. Dass er angeklagt wurde, erfuhr der Künstler nicht von der russischen Regierung, sondern vom Verein Freies Russland (Nordrhein-Westfalen). Die ihm zugeteilte Pflichtverteidigerin meldete sich nicht bei ihm.

Der politische Wagen von Jacques Tilly mit dem Motiv Free Iran
Das war im Jahr 2023: das Mullah-Regime im Iran im Würgegriff kopftuchloser Frauen. Den jüngsten Aufstand hat das Regime in einer Gewaltorgie niedergeschlagen. Bild: www.imago-images.de
Russischer Präsident Wladimir Putin als Sträfling mit Blut an den Händen
Wladimir Putin in einem Sträflingsanzug und mit Blut an den Händen. Der Wagen wurde später vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag platziert.Bild: www.imago-images.de
Karneval Düsseldorf, 12th Feb 2024. Die politischen Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug des bekannten Wagenbauer Jacques Tilly
Karneval 2024: Wir Medien konzentrieren uns auf die Kriege, dabei droht das grösste Ungemach von ganz anderer Seite (könnte man 2026 rezyklieren).Bild: www.imago-images.de

Tilly selbst versteht die Anklage nicht: «Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Einer solchen Anklage fehlt jede Verhältnismässigkeit. Sie ist geradezu absurd», sagt er gegenüber der «Welt», erklärt aber auch, dass seine Gefühlslage gespalten sei: «Einerseits ist das natürlich bedrohlich, wenn man von Russland als Staatsfeind ins Visier genommen wird. Man weiss ja nie, was daraus entsteht. Andererseits denke ich: Ist doch eine tolle Bestätigung meiner Arbeit. Satire tut wohl doch weh. Dass das, was wir machen, nicht nur karnevalistische Unterhaltung ist, sondern sogar bei Putin ankommt – das motiviert mich.»

Mottowagen von Jacques Tilly, Alice Weidel
Auch die AfD schafft es immer wieder auf einen Tilly-Wagen. Hier 2025. Wagen wie diese sorgen dafür, dass er immer wieder auch Todesdrohungen erhält.Bild: www.imago-images.de
From Russia with Love, Russisch-orthodoxe Kirche, Putin
Tilly-Wagen 2024. Vielleicht stört sich Präsident Putin daran, dass er hier im Tarnanzug gezeigt wird – von wegen Falschaussagen über die Armee.Bild: www.imago-images.de
Ex-US-Präsident Donald Trump, der die amerikanische Flagge in die Form des Hakenkreuzes geschnippelt hat
Karneval 2024 in Düsseldorf. Donald Trump läuft Putin auf den Wagen allmählich den Rang ab.Bild: www.imago-images.de

2009 zierte zum ersten Mal Wladimir Putin einen der Tilly-Wagen. Neben deutschen Politikerinnen und Politikern schaffen es auch Donald Trump oder das Regime im Iran immer wieder auf einen der begehrten Plätze.

Gott-Figur packt einen Israeli und einen Palästinenser am Ohr, Mottowagen zum Gaza-Krieg von Jacques Tilly
2025: Im Interview mit der Welt erklärt Tilly, dass er den Israel-Palästina-Konflikt mittlerweile als zu komplex für einen Karnevalswagen erachte. Bild: www.imago-images.de
Maidemo 1. Mai Gewerkschaften verdi DGB AFD Karnevalswagen Rosenmontagszug Jacques Tilly
2024: Maske ab bei der AfD.Bild: www.imago-images.de
Wagenbauer Jacques Tilly führt am heutigen Rosenmontag mit einem Putin Karnevalswagen zum russischen Krieg durch die Stadt. 28.02.2022
Erneut Wladimir Putin im Tarnanzug. Das war am 28. Februar 2022 – nur vier Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.Bild: www.imago-images.de

Die nächsten Tilly-Kreationen werden am nächsten Rosenmontagszug zu sehen sein. Dieser startet laut Homepage am 16. Februar 2026 «voraussichtlich wieder gegen 12.22 Uhr und bewegt sich mit ca. 2,5 km/h vorwärts. Es werden ca. 8.000 Teilnehmer, 85 Fussgruppen, 110 Mottowagen und 30 Blaskapellen erwartet».

Republikaner und Ukraine Donald Trump
2024: Trump fällt einem ukrainischen Soldaten in den Rücken.Bild: www.imago-images.de
Politischer Mottowagen von Jacques Tilly zum Thema Putins Wahn auf Nazis beim Düsseldorfer Rosenmontagszug, 20. Februar 2023
2023: Wladimir Putin schafft es erneut auf einen Tilly-Wagen.Bild: www.imago-images.de
Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jaques Tilly fahren am Rosenmontag, 27.02.2017
2017: Hungrige Raupen laben sich am zarten Pflänzchen der Demokratie. Bild: www.imago-images.de
Wokeness-Auge schaut auf personifizierte Satire, Figur hat Angst vor Verboten, Mottowagen von Jacques Tilly
Auch die Linke kriegt bei Tilly ihr Fett weg.Bild: www.imago-images.de

Gegenüber der «Welt» sagt der Wagenbauerprofi: «Natürlich sind viele Exzesse und Übertreibungen von Wokeness und linksidentitärem Übereifer lächerlich – und sie verengen den Blick. Und natürlich macht man sich als Karikaturist darüber lustig, wenn man die Begriffe Frau oder Mutter nicht mehr verwenden soll. Das ist genauso absurd wie die Tatsache, dass man in den 70er-Jahren in den WGs die Klotüren ausgehängt hat, damit es bloss keine Privatsphäre mehr gibt.»

Eine Skulptur des Künstlers Jacques Tilly steht in der angemeldeten Demo Missbrauch in der Kirche mit der Aufschrift 11 Jahre schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle vor dem Kölner Dom, 2021
2021: Auch die Kirche ist immer wieder ein beliebtes Motiv von Tilly und seiner Crew.Bild: www.imago-images.de
Die Narren in der Karnevalshochburg Düsseldorf lassen im Rosenmontagszug vom 20.02.2023 den russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Blutbad in der Ukraine nehmen
2023: Wladimir Putin badet im ukrainischen Blut. Bild: www.imago-images.de
Rosenmontagszug in Düsseldorf, 4. März 2019. Motivwagen von Jacques Tilly. Waldimir Putin und Donald Trump zerreißen den INF Vertrag
Putin und Trump vereint im März 2019.Bild: www.imago-images.de
Die Plastik Der Eichelbischof des Künstlers Jacques Tilly steht mit der Aufschrift Das Kernproblem der Katholischen Kirche vor dem Kölner Dom, 2021
2021: Der Eichelbischof. Bild: www.imago-images.de
Trotz abgesagtem Karneval schickt Wagenbauer Jacques Tilly am Rosenmontag einige Motivwagen durch Düsseldorf, 2021
2021: Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny trifft Putin da, wo es weh tut. Nawalny starb 2024 in einem russischen Gefangenenlager.Bild: www.imago-images.de
Karnevalswagen des Düsseldorfer Künstlers Jaques Tilly fahren am Rosenmontag, 27.02.2017
2017: Schon während seiner ersten Amtszeit vergriff sich Trump an der amerikanischen Freiheit.Bild: www.imago-images.de
Der politische Wagen von Jacques Tilly mit dem Motiv Das ist kulturelle Aneignung im Rosenmontagszug vom 20.02.2023
2023: Noch ein Seitenhieb gegen Links: Verarbeitung der Diskussion um die kulturelle Aneignung.Bild: www.imago-images.de
Bedingt durch Sturmwarnungen zieht der Düsseldorfer Rosenmontagszug erst um 1330 Uhr am Montag, 04.03.2019
Ein AfD-Mitglied beklagt sich über den Verfassungsschutz, der ihn beim Baden in einer braunen Suppe filmt.Bild: www.imago-images.de
A Theresa May sculpture by Jacques Tilly, March 2019, London
Für einmal ein Tilly-Werk in London: Theresa Mays lange Lügennase erlegt die britische Wirtschaft.Bild: www.imago-images.de
Rosenmontagszug, Düsseldorf
Neben Russland und den USA dürfte Tilly auch in Saudi-Arabien wohl nicht mehr willkommen sein.Bild: www.imago-images.de
