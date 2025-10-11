sonnig13°
Giessen: Schüsse auf Marktplatz – mehrere Verletzte

Auf dem Marktplatz in Giessen sind Schüsse gefallen, mehrere Personen wurden verletzt. Jetzt sucht die Polizei den Täter.
11.10.2025, 18:5811.10.2025, 19:02
t-online

Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Giessen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter sei noch flüchtig.

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr gefallen, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa

