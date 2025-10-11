Schüsse im Zentrum von Giessen – drei Verletzte

In einem Wettbüro in Giessen sind Schüsse gefallen, drei Personen wurden verletzt. Die Polizei konnte den Täter fassen.

Ein Unbekannter hat in einem Wettbüro im Zentrum von Giessen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Drei Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter wurde am Abend gefasst.

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr gefallen, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Zuerst hatte es noch geheissen, die Schüsse seien auf dem Marktplatz gefallen.

