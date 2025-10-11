meist klar
DE | FR
burger
International
Deutschland

Schüsse im Zentrum von Giessen – drei Verletzte

Schüsse im Zentrum von Giessen – drei Verletzte

In einem Wettbüro in Giessen sind Schüsse gefallen, drei Personen wurden verletzt. Die Polizei konnte den Täter fassen.
11.10.2025, 18:5811.10.2025, 23:06
Ein Artikel von
t-online

Ein Unbekannter hat in einem Wettbüro im Zentrum von Giessen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Drei Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter wurde am Abend gefasst.

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr gefallen, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Zuerst hatte es noch geheissen, die Schüsse seien auf dem Marktplatz gefallen.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa

()

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
Gaza-Gipfel mit Trump und al-Sisi geplant +++ 81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
3
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
4
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
5
«Im Internet spüre ich nicht nur Unverständnis, ich spüre Hass»
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
3
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
4
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
Energiekrieg im Winter: Geheime Batterieparks sollen die Ukraine vor dem Blackout retten
Russlands Drohnenkrieg trifft gezielt die Stromnetze der Ukraine. Um Blackouts zu verhindern, setzt das Land nun erstmals auf ein Netzwerk aus riesigen Batteriespeichern, gebaut mit US-Technik. Das 140-Millionen-Dollar-Projekt könnte im Winter zur Lebensversicherung eines ganzen Landes werden.
Während Russland weiter auf die ukrainische Energieinfrastruktur zielt, bereitet sich das Land auf den nächsten Winter unter Beschuss vor. Drei Jahre lang haben Ingenieure Stromnetze repariert, während über ihnen Raketen einschlugen – und Millionen Menschen zeitweise ohne Licht und Wärme auskommen mussten.
Zur Story