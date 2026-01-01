Der Turm der Vondelkirche in Amsterdam geriet in Brand. Bild: keystone

Krawalle und Kirchenbrand – letzte Böller-Nacht in den Niederlanden eskaliert

In den Niederlanden ist der letzte Jahreswechsel, bei dem Böller und Raketen erlaubt sind, unruhig verlaufen.

In etlichen Städten musste die Polizei in der Silvesternacht wegen Gewalt sowie Unglücken und Vorfällen mit Feuerwerk ausrücken. In Amsterdam geriet zudem der Turm der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt in Brand, wie die Nachrichtenagentur ANP meldete. Die Spitze des Turms stürzte ein, ein Grossaufgebot von Einsatzkräften rückte aus (siehe unten für mehr Details).

Krawalle in mehreren Städten

Die Notrufnummer in den Niederlanden war in der Silvesternacht landesweit überlastet, weshalb die Behörden die Bevölkerung aufriefen, nur bei lebensbedrohlichen Situationen den Notruf zu wählen.

Wie die Polizei in der Grossstadt Breda mitteilte, wurden Beamten dort mit Molotowcocktails und Gehwegplatten beworfen. Ausserdem wurden Autos in Brand gesetzt, auch ein Polizeiwagen brannte aus und es gab Schlägereien.

Auch in der Stadt Roosendaal an der belgischen Grenze wurden Beamte nach Angaben der Polizei mit schweren Feuerwerkskörpern beworfen, es gab sieben Festnahmen. Zu Spannungen kam es auch in Den Haag, auch hier wurden Beamte mit Böllern beworfen, wie ANP berichtete.

Auch der Import von illegalen, teils sehr gefährlichen Knallern nahm nach Berichten der Polizei zu. Diese haben eine ungeheure Sprengkraft, die Polizei vergleicht sie mit Bomben und Granaten. In diesem Jahr wurden bis Ende Dezember rund 112 Tonnen illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt.

Im vergangenen Jahr lag die Gesamtmenge noch bei rund 107 Tonnen und 2023 bei rund 79 Tonnen. Der Verkauf und das Zünden von schweren Böllern ist bereits seit Jahren verboten. Doch Privatleute können sie legal in Belgien und Deutschland kaufen und dann über die Grenze schmuggeln.

Die brennende Kirche

Der Turm der Vondelkirche im Zentrum der niederländischen Hauptstadt Amsterdan stürzte ein, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Eine grosse Zahl von Wohnungen in der Umgebung der Kirche sei evakuiert worden. Verletzte gab es nach ersten Berichten nicht. Die Behörden warnten vor Funkenflug wegen starken Windes. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Grossaufgebot. Die Kirche sei erheblich beschädigt worden, hiess es.

Die Ursache des Brandes in dem rund 50 Meter hohen Turm, der nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Behörden riefen Schaulustige auf, nicht zu der Kirche zu kommen und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen der Flammen auf das Kirchenschiff selbst zu verhindern.

«Es ist ein sehr heftiger und schrecklicher Brand in dieser monumentalen Kirche», sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema, wie Medien berichteten. «Unsere erste Sorge und Priorität gilt nun dem Wohlergehen und den Häusern der unmittelbaren Anwohner.»

Die Vondelkirche wurde 1872 erbaut und bis 1977 als römisch-katholische Kirche genutzt. Heute wird die neogotische Basilika anderweitig und für besondere Anlässe wie etwa Konzerte genutzt. Bereits 1904 zerstörte ein Brand den ursprünglichen Turm der Kirche. (sda/dpa/con)