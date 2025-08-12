sonnig21°
DE | FR
burger
International
Deutschland

AfD-Politiker Björn Höcke verwendet erneut Nazi-Parole

11.02.2025, Thüringen, Suhl: Björn Höcke, Vorsitzender der Thüringer AfD, spricht und gestikuliert bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei im Congress Centrum Suhl. Foto: Michael Reichel/dpa ++ ...
Der Thüringer AfD-Chef Höcke.Bild: DPA

AfD-Politiker Björn Höcke verwendet erneut Nazi-Parole – und löscht dann Beitrag

Der Thüringer AfD-Chef Höcke verwendet erneut einen Satz mit NS-Hintergrund. Historiker warnen vor bewusster Nazi-Propaganda.
12.08.2025, 09:5612.08.2025, 09:59
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke hat in einem Social-Media-Beitrag eine Parole verwendet, die als zentraler Leitsatz der Hitlerjugend gilt. Das berichtet die «Welt». In dem Posting vom 1. August schrieb er: «Jugend muss durch Jugend geführt werden» – ein Satz, der in der NS-Zeit als Propaganda für das Führerprinzip innerhalb der Jugendorganisationen wie der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel diente. Ziel war es damals, Jugendliche zu absolutem Gehorsam und bedingungsloser Unterstützung des NS-Regimes zu erziehen.

Höcke bezog sich in seinem Beitrag auf die derzeit aufgelöste Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), und plädierte für deren Wiedergründung. Er schrieb, die JA könne «wie ein Phönix aus der Asche auferstehen» und forderte, den Verband ohne enge Vorgaben arbeiten zu lassen. Den historischen Zusammenhang der Parole mit der NS-Organisation erwähnte er nicht. Stattdessen verwies er auf die sogenannte Bündische Jugend der 1920er Jahre als Urheberin des Spruchs – eine völkisch geprägte Bewegung der Zwischenkriegszeit.

Historiker widersprechen dieser Darstellung. Gideon Botsch, Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam, sagte, Höcke greife bewusst einen zentralen Begriff nationalsozialistischer Propaganda auf. Schon die Idealisierung des «Jugendführers» in der Bündischen Jugend sei elitär, autoritär und antidemokratisch gewesen. Deswegen habe die Hitlerjugend den Leitsatz leicht für ihre Zwecke übernehmen können.

Höcke löscht Beitrag

Der Beitrag wurde nach Medienberichten über das Posting gelöscht. Höcke liess eine Anfrage dazu unbeantwortet. Bereits 2024 war der Politiker zweimal wegen der Verwendung einer SA-Parole zu Geldstrafen verurteilt worden. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Hintergrund ist auch ein Konflikt innerhalb der AfD über die Ausrichtung ihrer Nachwuchsarbeit. Die Parteispitze hatte die JA nach der Einstufung als rechtsextrem aufgelöst und plant nun einen neuen Jugendverband, dem alle Mitglieder zwischen 16 und 35 Jahren automatisch angehören sollen. Beobachter erwarten, dass Anhänger von Höcke bei der geplanten Neugründung im November versuchen werden, Einfluss zu nehmen.

Mehr zu Björn Höcke und der AfD:

Essentials
Der beängstigende Aufstieg der AfD
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
YB präsentiert Neuzugang aus 2. Bundesliga +++ FCB sichert sich wohl deutschen Stürmer
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
«Beschämend»: Top-Schwimmerin entfacht auf Instagram Pizza-Streit in Italien
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Neues Gesetz in Italien: Wenn du Müll aus dem Auto wirfst, wird es richtig teuer
5
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
Sabotage-Verdacht in der Ostsee: Besatzungsmitglieder angeklagt
Drei Besatzungsmitglieder des Tankers «Eagle S» werden in Finnland wegen des Verdachts angeklagt, Ende 2024 mehrere Unterseekabel in der Ostsee beschädigt zu haben. Das teilte die finnische Staatsanwaltschaft mit.
Zur Story