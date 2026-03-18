Turm einer historischen Burg in Spanien stürzt nach starken Regenfällen ein

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In der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid ist ein Turm der historischen Burg «Escalona» eingestürzt.

Video: watson/nina bürge

Nur wenige Stunden nach dem Einsturz hätte die Burg für Besucher wiedereröffnet werden sollen. Beim Einsturz gab es keine Verletzten. Videos zeigen die Staubwolke, die danach über der Burg aufstieg.

Grund für den Einsturz waren laut der spanischen Behörde die starken Regenfälle der vergangenen Wochen. Die Festung, die aus dem Mittelalter stammt, wurde nach dem Einsturz vorübergehend geschlossen. Ob der Turm wieder aufgebaut wird, ist noch unklar. (nib)