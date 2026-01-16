wechselnd bewölkt-2°
Spezialkräfte stoppen Terrorverdächtige an deutschen Flughäfen

Deutsche Spezialkräfte haben an den Flughäfen Hannover und Stuttgart die Ausreise von zwei Männern aus Nordhessen nach Syrien verhindert, denen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen wird.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen «mit Bezügen in die islamistische Szene» sitzen nun in Frankfurt am Main in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt mitteilten.

Polizisten stehen am 01.02.2017 auf dem Gelaende der Bilal Moschee in Frankfurt am Main (Hessen) im Stadtteil Griesheim an ihren Fahrzeugen. Die Polizei hat mehrere Objekte in ganz Hessen wegen Terror ...
Die deutschen Staatsangehörigen hätten Bezug zur islamistischen Szene geahbt. (Symbolbild)Bild: dpa

Spezialeinsatzkräfte hätten am Donnerstag die Ausreise des 27-Jährigen und des 18-Jährigen verhindert. An dem Ermittlungsverfahren waren neben hessischen Behörden auch die Bundespolizei und Ermittler aus Nordrhein-Westfalen beteiligt.

Dabei habe sich der Verdacht konkretisiert, dass sich die beiden in Syrien für Kampfhandlungen im Ausland ausbilden lassen wollten, so die Staatsanwaltschaft.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen der beiden in Kassel und im Landkreis Kassel fanden die Ermittler unter anderem eine Armbrust ohne Bolzen und Broschüren mit Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

«Eine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt», sagte Sprecher Dominik Mies. (sda/dpa)

