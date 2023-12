Gottschalk-Nachfolge: Kaulitz-Brüder heizen «Wetten, dass..?»-Gerüchte an

Zumindest Bill plant auch schon, einiges an dem Format zu verändern. Er schlägt sogar vor, die Sendung umzubenennen, doch Tom widerspricht. In diesem Punkt müssen sich die beiden wohl noch einig werden.

Tom gibt sich daraufhin erneut diplomatisch und wirft ein: «Wir treten in grosse Fussstapfen.» Die Leute hätten die Sendung mit Gottschalk geliebt und die Kaulitz-Brüder würden nun vor einer grossen Aufgabe stehen, bekräftigt er. Die Musiker lassen durchblicken, dass der Vertrag mit dem ZDF bereits in trockenen Tüchern ist.

Kürzlich sorgten die Kaulitz-Zwillinge schon bei der 1Live-Krone für Aufsehen. Bei der Preisverleihung nahmen sie die Auszeichnung in der Kategorie «Beste Unterhaltung» für ihren Podcast entgegen. Am Ende der Dankesrede erklärte Tom plötzlich: «Als Allerletztes will ich noch kurz ein Gerücht bestätigen. Ja, es ist wahr! Bill und ich übernehmen 'Wetten, dass..?'.»

Putin reist in die VAE +++ Selenskyj an Online-G7-Treffen erwartet

So sieht die Schweiz in 60 Jahren aus – wenn wir nicht aufpassen

Wetten gegen Israels Wirtschaft kurz vor Hamas-Attacke: Jemand hat so Millionen verdient

Gemäss einer Untersuchung wurde kurz vor dem Massaker der islamistischen Hamas an Jüdinnen und Juden im grossen Stil gegen Israels Wirtschaft gewettet. Jemand hat dabei Millionen verdient – und muss wohl von der bevorstehenden Attacke gewusst haben.

Am 7. Oktober wurde nicht nur die Bevölkerung in Israel von brutalen Massakern der Hamas überfallen, auch die israelische Armee wurde davon völlig überrascht. Dennoch wird es Personen gegeben haben, die im Vorhinein von dem grössten Angriff auf Jüdinnen und Juden seit dem Zweiten Weltkrieg gewusst haben. Diese Person – oder Personengruppe – hat nämlich auf lokalen Märkten, aber auch an der Wall Street in New York gegen israelische Aktien gewettet – genau fünf Tage vor dem Angriff.