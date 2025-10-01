Öffnung des Oktoberfests verzögert sich wegen Explosionen in München

Wegen einer potenziellen Drohung verzögert sich die Öffnung der Wiesn heute. (Symbolbild) Bild: keystone

«Schreiben entdeckt» – Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

In den frühen Morgenstunden kam es in München zu Explosionen. Ein Grossaufgebot der Polizei wurde alarmiert und auch die Feuerwehr sei vor Ort.

Am Einsatzort habe ein Wohnhaus in Brand gestanden, darauf seien um rund 4.40 Uhr mehrere Explosionen zu hören gewesen sein.

Einige Autominuten entfernt wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Dieser habe einen Rucksack auf sich getragen, in dem sich laut Befürchtungen der Polizei Sprengstoff befinden könnte. Dies berichtet die «Bild».

Die Münchner Polizei befürchtet, dass es einen Zusammenhang mit dem zurzeit laufenden Oktoberfest haben könnte. Aus diesem Grund verzögere sich die Öffnung der Wiesn heute. Das Oktoberfest bleibt bis 17 Uhr geschlossen.

Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilte, gibt es einen Zusammenhang mit einer Explosion im Münchner Norden und «ein entsprechendes Schreiben des Täters».

Der Einsatzort sei grossräumig abgesperrt und die Polizei ermittle in alle Richtungen. Die Verzögerung der Öffnung des Oktoberfests sei eine Vorsichtsmassnahme. (nib)