bedeckt
DE | FR
burger
International
Deutschland

Öffnung des Oktoberfests verzögert sich wegen Explosionen in München

epa12393834 Visitors ride a carousel on the opening day of the 190th edition of the traditional Oktoberfest beer and amusement festival in Munich, Germany, 20 September 2025. According to its organize ...
Wegen einer potenziellen Drohung verzögert sich die Öffnung der Wiesn heute. (Symbolbild)Bild: keystone

«Schreiben entdeckt» – Oktoberfest bleibt nach Bombendrohung vorerst geschlossen

01.10.2025, 09:5301.10.2025, 10:21

In den frühen Morgenstunden kam es in München zu Explosionen. Ein Grossaufgebot der Polizei wurde alarmiert und auch die Feuerwehr sei vor Ort.

Am Einsatzort habe ein Wohnhaus in Brand gestanden, darauf seien um rund 4.40 Uhr mehrere Explosionen zu hören gewesen sein.

Schüsse und Explosionen: Ein Toter in München gemeldet

Einige Autominuten entfernt wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Dieser habe einen Rucksack auf sich getragen, in dem sich laut Befürchtungen der Polizei Sprengstoff befinden könnte. Dies berichtet die «Bild».

Die Münchner Polizei befürchtet, dass es einen Zusammenhang mit dem zurzeit laufenden Oktoberfest haben könnte. Aus diesem Grund verzögere sich die Öffnung der Wiesn heute. Das Oktoberfest bleibt bis 17 Uhr geschlossen.

Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilte, gibt es einen Zusammenhang mit einer Explosion im Münchner Norden und «ein entsprechendes Schreiben des Täters».

Der Einsatzort sei grossräumig abgesperrt und die Polizei ermittle in alle Richtungen. Die Verzögerung der Öffnung des Oktoberfests sei eine Vorsichtsmassnahme. (nib)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
    2
    Warum Putin in argen Nöten ist
    3
    Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
    4
    Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
    5
    Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
    Meistkommentiert
    1
    «Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
    2
    «Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
    3
    Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
    4
    Und ewig lockt die Einheitskasse
    5
    Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
    Meistgeteilt
    1
    Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
    2
    Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
    3
    Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
    4
    Hast du schlecht geschlafen? Die Liverpool-Stars in Istanbul wohl auch
    5
    Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
    Forscher überlebt Hai-Attacke in 40 Meter Tiefe
    Ein mexikanischer Meeresbiologe ist vor einer abgelegenen Pazifikinsel in Costa Rica von einem Hai gebissen und schwer verletzt worden. Mauricio Hoyos wurde bei einem Tauchgang vor der Kokos-Insel von dem rund vier Meter langen Hai verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach einer schwierigen Rettungsaktion wurde Hoyos per Schiff an das Festland und anschliessend mit einem Krankenwagen in eine Klinik in der Hauptstadt San José gebracht, wo er operiert wurde.
    Zur Story