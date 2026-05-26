Nationaltrainer Rafel Navarro verzichtet im Nati-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Malta (5. Juni in Lugano) und Nordirland (9. Juni in Lurgan auf grössere Überraschungen. Im Vergleich zum letzten Nati-Aufgebot kommt es nur zu drei Änderungen: Ella Touon (SGS Essen) und Lydia Andrade (1. FC Köln) kehren ins Team zurück, während Torhüterin Lourdes Romero (1. FC Nürnberg) zum ersten Mal für das A-Team nominiert wird.
Nicht im Aufgebot ist Alisha Lehmann. Die 27-jährige Flügelstürmerin war zuletzt bei Leicester nur noch Ergänzungsspielerin. (abu)
Nicht im Aufgebot ist Alisha Lehmann. Die 27-jährige Flügelstürmerin war zuletzt bei Leicester nur noch Ergänzungsspielerin. (abu)