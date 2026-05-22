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Stau vor dem Gotthard an Pfingsten: Alle News im Liveticker

Gotthard Stau Pfingsten
Der alljährliche Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat am Freitag begonnen.Bild: Webcam
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Das Stauwochenende des Jahres steht an: So sieht es aktuell vor dem Gotthard aus

22.05.2026, 12:0122.05.2026, 12:01

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Touring Club Schweiz (TCS) rechnet an Pfingsten mit bis zu 20 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal.
  • Immerhin: Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden dürfte sich über mehrere Tage verteilen.
  • Wie du den Stau am besten umfährst, erfährst du hier.
  • Alle News zur aktuellen Verkehrslage findest du hier im Liveticker:
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11:58
Fast eine Stunde Wartezeit Richtung Süden
Ab jetzt zieht der Verkehr an. Bereits beträgt die Staulänge Richtung Süden fünf Kilometer. Das Tessin respektive Italien muss rund 50 Minuten länger auf sich warten lassen.

11:56
Auch Richtung Norden Stau
Im Tessin stehen die Fahrzeuge ebenfalls still, allerdings nicht allzu lange. Der Stau beträgt hier rund einen Kilometer.
11:49
Das Pfingst-Wochenende zieht die Menschen in den Süden
Schon am Freitagmorgen stockte der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal. Allerdings waren die zwei Kilometer Stau, respektive 20 Minuten Wartezeit, schnell überwunden. Am Mittag verlängerte sich die Blechkolonne bereits auf vier Kilometer und rund 40 Minuten Wartezeit, wie der TCS meldete. (vro)

Über 20 Kilometer Stau erwartet

Die längsten Wartezeiten in Richtung Süden werden für den Samstagmorgen prognostiziert, wie der TCS in einer Mitteilung schreibt. Dann könnte die Kolonne vor dem Nordportal am Gotthard auf bis zu 20 Kilometer anwachsen. Das entspricht einer Wartezeit von ungefähr fünf Stunden.

Wenn du dir das ersparen willst, fährst du am besten bereits am Freitag in Richtung Süden. Der TCS rechnet aber in der ganzen Woche vor Pfingsten mit hohem Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Achse.

Immerhin: Wer einmal im Süden ist, muss sich um den Rückreiseverkehr weniger Sorgen machen. Zwar ist für den Pfingstmontag und den folgenden Dienstag mit starkem Verkehr zu rechnen, die Blechlawine dürfte aber nicht mehr auf eine zweistellige Zahl anwachsen. Für Dienstag rechnet der TCS noch mit etwa 90 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard in Richtung Norden.

Sperrung am Brenner

In der Woche nach Pfingsten kommt es auf der Brennerautobahn zu einer privat organisierten Protestaktion. Am 30. Mai wird demnach der Brennerkorridor von 11 bis 19 Uhr gesperrt. «Wir gehen davon aus, dass das Verkehrsaufkommen an den Tagen vor und nach dem 30. Mai sehr gross sein wird», sagt der örtliche Polizeisprecher zu stol.it.

Der TCS warnt deshalb davor, dass es auch in der Woche nach Pfingsten zu Verkehrsverschiebungen in Richtung San Bernardino oder Gotthard kommen könnte. (leo)

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