OpenAI macht einen eigenen Browser – mit intergriertem ChatGPT

OpenAI macht einen eigenen Browser – mit intergriertem ChatGPT

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI fordert Google und Apple mit einem eigenen Webbrowser heraus. Die Idee dahinter ist, den Chatbot ChatGPT in die Nutzung zu Websites zu integrieren.
22.10.2025, 05:29

So soll er den Inhalt einer Seite zusammenfassen oder verschiedene Artikel bei einem Online-Einkaufvergleichen, wie OpenAI bei der Ankündigung erläuterte.

FILE - The OpenAI logo appears on a mobile phone in front of a screen showing part of the company website in this photo taken on Nov. 21, 2023 in New York. (AP Photo/Peter Morgan, File) OpenAI
OpenAI dringt in neue Gefilde vor. (Symbolbild)Bild: keystone

Zugleich soll ChatGPT es einfacher machen, Dinge wiederzufinden, die man im Netz gesehen hat. OpenAI nennt als Beispiel, dass man ChatGPT bitten könne, die Halloween-Dekoration anzuzeigen, die man sich vergangene Woche angesehen habe. Funktionen, bei denen ChatGPT eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzerinnen und Nutzer erledigen kann – wie etwa eine Reise buchen – bleiben zahlenden Abokunden von OpenAI vorbehalten.

Der Browser mit dem Namen Atlas wird zunächst nur für Apples Mac-Computer verfügbar sein. Google stellt aktuell den weltweit meistgenutzten Webbrowser mit Chrome. Auch dort kommt mit Gemini bereits eine KI-Unterstützung zum Einsatz. Apples Konkurrenz-Software Safari hat vor allem auf iPhones eine starke Position. In den vergangenen Monaten starteten auch andere KI-Firmen eigene Webbrowser. (sda/dpa/con)

