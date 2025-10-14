Von KI erzeugte Bilder sind kaum mehr von echten Fotos zu unterscheiden. KI-bild: google gemini

Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe



Im letzten KI-Bilderquiz durchgefallen? Dann hast du nun eine weitere Chance, zu beweisen, dass du von einer Künstlichen Intelligenz erstellte Fotos erkennst.

Oliver Wietlisbach Folge mir

Mehr «Quiz»

Mit den KI-Bildgeneratoren von Google, OpenAI und Co. können selbst Laien beliebige Bilder spielend leicht erstellen. Eine kurze Textbeschreibung wie «Erstelle ein Foto eines fünfjährigen Jungen, der mit einem Plastik-Schlitten über eine Schanze springt» liefert nach wenigen Sekunden dieses KI-generierte Bild.



Alles hier ist KI-generiert. Auch Schuh- und Schlittenspuren haben wir nachträglich per KI eingefügt, um das Bild realistischer zu machen. KI-bild: google gemini

Von den folgenden Fotos sind jeweils drei echt und eines ist von einer Künstlichen Intelligenz erstellt. Erkennst du das KI-Bild?



Welches Bild wurde von einer Künstlichen Intelligenz erfunden?

A)

B)

C)

D)

Die Auflösung erscheint, wenn du auf das Bild klickst Für diese Grösse wäre der Kürbis viel zu leicht. Zudem sind die Hände der umstehenden Personen ein Chaos und die Gesichter im Hintergrund verschwommen bzw. kaum definiert, was ein Indiz für KI ist.

Welches Tier gibt es in keinem Zoo zu sehen?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das Foto wirkt real, wurde aber mit Googles KI-Bildmodell Nano Banana generiert. In der Vergrösserung kann erahnt werden, dass die Textur und die Faltung der Haut, etwa der Elefantenohren und des Rüssels, etwas zu glatt oder plastisch wirken.



Welches Kriegsfoto ist fake?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das KI-Foto D) basiert auf den echten Fotos B) und C). Es wurde mit folgender Anweisung erstellt: «Diese beiden Fotos zeigen Soldaten bei ihrem Training. Erstelle ein drittes Foto, das ebenfalls von diesem Training stammen könnte. Der Stil des dritten Bildes soll möglichst ähnlich sein wie bei den beiden anderen Fotos.»

Welche Köstlichkeit kannst du nicht essen?

A)

B)

C)

D)

Die Glasur auf dem Kuchen und die Textur des Kuchens selbst wirken zu gleichmässig bzw. unnatürlich, was ein Hinweis auf KI-Bildgeneratoren ist. Die Erdbeere sieht zu glatt und unstrukturiert aus.



Welches Entenküken existiert gar nicht?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Die Küken sind gut generiert, aber sie scheinen sich «unlogisch» zu verhalten. Auch die Futter-Körnchen wirken teils unnatürlich.

Welchen Menschen wirst du nie begegnen?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das Bild hat eine typische KI-Ästhetik. Mit der Form der Schaukel, den Schuhbändern und eventuell dem grünen Stiefel scheint etwas nicht zu stimmen.

Welches Kriegsbild entstammt der KI?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Dieses Foto wurde basierend auf realen Fotos von zerstörten Gebäuden in der Ukraine generiert. «Erstelle ein Foto, das ebenfalls von diesem Ort stammen könnte», hiess die Anweisung. Im Detail sieht man, dass die Gesichter der Rettungskräfte merkwürdig verzerrt sind.



Welches Winterfoto ist reine Illusion?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das Bild ist gut generiert, der Schnee wirkt etwas künstlich und das Kinn des Kindes seltsam. Das Schlittenseil scheint zu fehlen, was ein Hinweis auf einen KI-Fehler sein kann.

Welches Ferienfoto hat die KI generiert?

A)

B)

C)

D)

Auflösung Das Lächeln beider Personen sieht sehr symmetrisch und fast zu perfekt aus. Die Schuhe sind jeweils unscharf und wenig detailliert. Die KI hat hier Details vereinfacht, um die Generierung zu erleichtern.



So wurden die KI-Bilder erstellt

Alle realen Fotos im Artikel stammen von uns selbst oder von den Bildagenturen Keystone, Shutterstock und Imago. Die KI-generierten Fotos wurden mithilfe des Text-zu-Bild-Generators Nano Banana von Google erstellt und bearbeitet. Dieses kostenlos nutzbare KI-Bildbearbeitungsmodell hat Google im August 2025 unter dem offiziellen Namen Gemini 2.5 Flash Image veröffentlicht.



Google Gemini bzw. Nano Banana zeichnet sich dadurch aus, dass sich Bilder gezielt in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten verändern lassen: «Mache den Kürbis grösser», «füge weitere Personen als Zuschauer ein», «das Mädchen soll etwas mehr lachen und in die Kamera schauen» etc. Das war bislang kaum möglich, da frühere KI-Modelle grosse Probleme bekundeten, beispielsweise Gesichter, die Farben von Kleidern oder andere Objekte im Foto über mehrere Bearbeitungsschritte konsistent zu halten. Nano Banana kann ein Foto zumindest über nur wenige Bearbeitungsschritte weitgehend unverändert lassen und gezielt nur das ändern, was der User wünscht. Das Tool eignet sich also nicht nur zum Generieren von Bildern, sondern vor allem zum Bearbeiten.



Nano Banana wurde in kurzer Zeit populär, da es auch gut darin ist, Personen, Tiere etc. aus verschiedenen Fotos zu einem neuen Foto zusammenzufügen. User können also mehrere Bilder hochladen und miteinander kombinieren.

Links ein KI-Bild (unnatürlich glatte Haut, die Brille sitzt falsch) rechts ein Foto der Bildagentur Shutterstock. ki-bild: google gemini / shutterstock

Entwickelt wurde das KI-Tool von Googles britischer Forschungstochter DeepMind. Fotos können in der Gemini-App für Android und iOS oder in Googles KI-Chatbot Gemini im Browser erstellt werden. Hierfür ist eine Anmeldung, aber kein kostenpflichtiges Abo nötig. Alle erstellten oder bearbeiteten Bilder werden zur Kennzeichnung mit einem sichtbaren Wasserzeichen sowie dem unsichtbaren digitalen Wasserzeichen SynthID versehen.



Ein ausführlicher Test des Techportals Heise zeigte, dass Gemini «oft übervorsichtig» reagierte und viele Bildwünsche nicht erfüllte, um allfällige Verstösse gegen Googles Richtlinien (Gewalt, sexuelle Motive etc.) zu vermeiden.

