Der Flugzeugträger «Charles de Gaulle» und sein Begleitzug (Archivbild). Bild: Marine Nationale

Über Fitness-App Strava: Französischer Soldat leakt versehentlich Standort seines Schiffes

Auf einer Fitness-App ist die aktuelle Route des einzigen französischen Flugzeugträgers genau verfolgbar. Das Militär will nun «Massnahmen ergreifen».

Charlotta Siemer / t-online

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Ein Offizier der französischen Marine ist auf dem Deck des Schiffes joggen gegangen, auf dem er stationiert ist, und hat so den genauen Standort seines Marineverbandes im Mittelmeer veröffentlicht. Über die Sport-App Strava ist die Route des Flugzeugträgers Charles de Gaulle durch die Jogging-Aktivitäten des jungen Offiziers genau verfolgbar, berichtet die französische Zeitung «Le Monde».

Zwar ist die Präsenz der französischen Marine in der Region zwischen Zypern und der türkischen Küste kein Geheimnis, die zeitnahe Veröffentlichung der genauen Position des Marineverbandes rund um die Charles de Gaulle könnte angesichts des Krieges im Nahen Osten dennoch unklug und möglicherweise gefährlich sein. In den vergangenen Wochen waren mindestens zwei französische Militärstützpunkte in der Region vom Iran angegriffen worden.

Arthur ist laut «Le Monde» nicht der einzige Matrose, der auf Strava aktiv ist und durch dessen Sport-Aktivitäten die Standorte weiterer Schiffe öffentlich nachvollzogen werden können. Einige Profile zeigen demnach zusätzlich Fotos vom Deck, von anderen Militärangehörigen und von Sportgeräten im Inneren der Schiffe.

Der Generalstab der französischen Streitkräfte erklärte «Le Monde», dass die Veröffentlichung der Laufstrecken in der Strava-App «nicht den geltenden Vorschriften entspricht». Die «digitale Hygiene für Kampfsoldaten» sei eine «Voraussetzung für jeden Einsatz». Der Generalstab habe daher versichert, dass «vom Kommando geeignete Massnahmen ergriffen werden».

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte Anfang März die Anordnung zur Entsendung des einzigen französischen Flugzeugträgers Charles de Gaulle angeordnet –nur wenige Tage nach Beginn des US-israelischen Krieges in Nahost. Er wird von mindestens drei Fregatten und einem Versorgungsträger begleitet.