ChatGPT: OpenAI kündigt neue Funktion «Tiefenrecherche» an

Das US-Unternehmen OpenAI hat eine neue Funktion mit Namen «Tiefenrecherche» für seinen KI-Chatbot ChatGPT angekündigt.

Mithilfe dieser Funktion könne ChatGPT «hunderte Online-Quellen finden, analysieren und zusammenfassen», erklärte OpenAI am Montag.

Das Recherche-Werkzeug «schafft in dutzenden Minuten, wofür ein Mensch viele Stunden brauchen würde», hiess es weiter.

Vergangene Woche hatte der Erfolg des chinesischen KI-Unternehmens Deepseek den US-Tech-Sektor erschüttert. Das Unternehmen hat einen Chatbot entwickelt, der es mit US-Modellen aufnehmen kann. Zugleich hat die Entwicklung des Programms nach Angaben von Deepseek nur einen Bruchteil dessen gekostet, was OpenAI in ChatGPT investiert hat.

OpenAI-Chef Sam Altman war am Montag in Tokio, um den japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba sowie den Chef des japanischen Konzerns Softbank, Masayoshi Son, zu treffen. Softbank und OpenAI sind beide Teil des Stargate-Projekts für massive Investitionen in die KI-Infrastruktur der USA, das US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche vorgestellt hatte. In den kommenden vier Jahren sollen insgesamt 500 Milliarden Dollar fliessen. (sda/afp)