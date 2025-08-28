Wolkenfelder, kaum Regen18°
KI-Chatbot Claude für Online-Kriminalität missbraucht

Online-Kriminelle haben mit Künstlicher Intelligenz eine mächtige neue Waffe bekommen. So wurde der KI-Chatbot Claude der Entwicklerfirma Anthropic bereits verwendet, um in Netzwerke einzudringen, Daten zu erbeuten und sie auszuwerten.
28.08.2025, 06:4628.08.2025, 06:46
Zudem hätten die Angreifer die Software benutzt, um «psychologisch zielgerichtete» Erpressungsnachrichten an die Opfer zu schreiben, berichtete Anthropic. Der Angreifer habe damit gedroht, gestohlene Informationen zu veröffentlichen, und zum Teil mehr als 500'000 Dollar von den Betroffenen verlangt.

KI-Chatbot Claude von Anthropic (Symbolbild)
Der KI-Chatbot Claude stammt von der Firma Anthropic.Bild: imago-images.de

Ziel der automatisierten Attacke seien allein im vergangenen Monat 17 Unternehmen und Organisationen aus Bereichen wie Gesundheitswesen, Regierung und Religion geworden, hiess es. Claude habe dabei zum Beispiel nach Schwachstellen gesucht sowie bei der Entscheidung geholfen, wie ein Netzwerk am besten angegriffen werden kann und welche Daten entwendet werden sollten. (sda/dpa)

