Melania, Musk und Co. wären betroffen: USA prüfen neues Pass-Gesetz

Wird die doppelte Staatsbürgerschaft in den USA abgeschafft? Ein Senator hat einen Gesetzesvorschlag eingebracht.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein republikanischer Senator sorgt derzeit für Aufsehen in Washington. Bernie Moreno hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der doppelte Staatsbürgerschaften untersagen soll. Bislang sind diese erlaubt. Betroffen sind Millionen Amerikaner, vor allem Einwanderer.

Melania Trump müsste ihren slowenischen Pass abgeben, wenn der neue US-Gesetzesentwurf Erfolg hat. Bild: keystone

Moreno verlangt in seinem Entwurf, dass sich US-Bürger, die noch einen anderen Pass haben, entscheiden müssen. Wenn sie weiter amerikanische Staatsbürger bleiben wollen, müssen sie den zweiten Pass abgeben. Davon würden auch viele Prominente betroffen sein, ganz vorne Melania Trump und ihr Sohn, die beide neben der amerikanischen auch die slowenische Staatsbürgerschaft haben. Auch Elon Musk, Chef von Tesla und SpaceX, müsste demnach seinen südafrikanischen Pass verlieren. Schauspieler Tom Hanks hat einen griechischen Pass und Sandra Bullock einen deutschen.

Der in Kolumbien geborene Moreno sagte in seiner Begründung: «Eine der grössten Ehren meines Lebens war es, als ich mit 18 Jahren, bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bot, amerikanischer Staatsbürger wurde. Es war mir eine Ehre, den Treueeid auf die Vereinigten Staaten von Amerika und NUR auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu leisten! Amerikanischer Staatsbürger zu sein ist eine Ehre und ein Privileg – und wenn man Amerikaner sein will, dann muss man sich ganz dafür entscheiden. Es ist an der Zeit, die doppelte Staatsbürgerschaft endgültig abzuschaffen.»

Wie das US-Magazin «Newsweek» berichtet, sind nach Schätzungen von Experten bis zu fünf Millionen US-Bürger betroffen. Noch ist unklar, ob der Senator Unterstützung für sein Vorhaben bekommt. Ausserdem sind laut «Newsweek» auch rechtliche Hürden vorhanden. Das Oberste Gericht hatte entschieden, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft «ein Status ist, der lange in der Rechtsprechung akzeptiert ist» und US-Bürger ihre Staatsbürgerschaft nur verlieren können, indem sie diese freiwillig abgeben.

