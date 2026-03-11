Iran richtet drei Demonstranten hin +++ Netanjahu: Keine Angriffe auf Gasanlagen mehr

Der Iran hat im Zuge der jüngsten Massenproteste nach Ausbruch des Krieges erstmals Todesurteile vollstreckt. Laut Staatsmedien wurden drei Männer hingerichtet, denen vorgeworfen wird, in Teheran zwei Sicherheitskräfte getötet zu haben. Die Justiz spricht von «Mord» sowie von angeblich durch die USA und Israel gesteuerten Handlungen. Im Iran werden Todesurteile meist durch Erhängen vollstreckt.
Die Männer wurden laut «Iran International» als Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi und Saeed Davoudi identifiziert. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Vorgehen scharf und sprechen von unfairen Prozessen sowie erzwungenen Geständnissen. (hkl)
Die Männer wurden laut «Iran International» als Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi und Saeed Davoudi identifiziert. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Vorgehen scharf und sprechen von unfairen Prozessen sowie erzwungenen Geständnissen. (hkl)
#urgent: The Islamic Republic executed three January protesters this morning in Qom: #MehdiGhasemi, #SalehMohammadi, and #SaeedDavoudi. They had been sentenced to death following an unfair trial, based on confessions obtained under torture.— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) March 19, 2026
Iran Human Rights warns of a new wave… pic.twitter.com/qTYWNLGXTd