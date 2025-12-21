Nebel-1°
749 Mia. Dollar: Elon Musks Vermögen wächst laut Forbes sprunghaft an

749 Mia. Dollar: Elon Musks Vermögen wächst sprunghaft an

Tesla-Chef Elon Musk hat Berechnungen des Magazins «Forbes» zufolge nach einer Gerichtsentscheidung in den USA ein Nettovermögen von rund 749 Milliarden Dollar.
21.12.2025, 04:1821.12.2025, 04:18

Das geht aus der online veröffentlichten Milliardärsliste des Magazins hervor, die Musk derzeit anführt.

FILE - Elon Musk attends the Saudi Investment Forum at the Kennedy Center, Wednesday, Nov. 19, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File) Elon Musk
Trotz eines turbulenten Jahres ist Elon Musks Vermögen nochmals deutlich angewachsen.Bild: keystone

Musk hatte sich jüngst in einem jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Die etwa 304 Millionen Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden Dollar wert. Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Delaware hob die Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage gekippt hatte. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Massnahme gewesen, urteilten die Richter.

Musk hatte 2018 das Recht bekommen, die Papiere in zwölf Schritten zu erwerben, wenn die Firma in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren hochgesteckte Ziele erfüllt. Tesla knackte die Zielmarken deutlich schneller. Das Paket war zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Gerade erst die 600-Milliarden-Marke geknackt

Erst Anfang der Woche hatte Musks Vermögen laut «Forbes» ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab aus Sicht des Magazins der Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch einige Mitarbeitende und Investoren. Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX. Auf Platz zwei der Milliardärsliste steht derzeit der Google-Mitgründer Larry Page mit einem Vermögen von rund 253 Milliarden Dollar. (sda/dpa)

