wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Neue Studie zeigt: So stark leiden Übergewichtige unter Vorurteilen

In Schulen ist gewichtsbezogene Diskriminierung verbreitet.
In Schulen ist gewichtsbezogene Diskriminierung verbreitet.bild: getty

«Man wird als faul abgestempelt» – so stark leiden Übergewichtige unter Vorurteilen

Eine Studie der Migros und Novo Nordisk zeigt, wie verbreitet Vorurteile gegen übergewichtige Menschen hierzulande sind.
25.02.2026, 10:0125.02.2026, 10:23
Pascal Michel / ch media
«Im Spital haben die Leute über mich geschwätzt, während ich sie durch den Vorhang hören konnte.»
«Mein Arzt sagte: ‹Verlieren Sie zuerst 20 Kilogramm, dann werden wir sehen, ob eine Adipositas-Behandlung notwendig ist.›»
«Man wird als übergewichtige Person schnell als faul abgestempelt.»

Diese Aussagen haben die Meinungsforscher des Instituts Yougov im Auftrag des Migros-Gesundheitsplattform iMpuls und des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zusammengetragen. Novo Nordisk produziert mit Wegovy eine weltweit bekannte Abnehmspritze.

Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage bei 1000 normal- bis stark übergewichtigen Personen zeigen: Übergewichtige Menschen sehen sich in der Schweiz regelmässig mit Vorurteilen konfrontiert. Rund die Hälfte der Befragten, die selbst an Adipositas leiden, also einen BMI über 30 aufweisen, hat bereits persönliche Diskriminierung erlebt. Nimmt man die Befragten aller Gewichtsklassen in den Blick, wächst das Ausmass gar noch. Drei Viertel der Befragten berichteten, dass sie gewichtsbezogene Diskriminierung wahrgenommen hätten, entweder persönlich oder in ihrem Umfeld.

Gemäss der Studie erlebten Übergewichtige in fast allen Lebensbereichen Vorurteile, schreiben die Autorinnen und Autoren der Studie. Am häufigsten finden solche Äusserungen in der Öffentlichkeit statt, gefolgt vom Arbeitsplatz und dem Freundeskreis. In offenen Kommentaren, die Befragte zusätzlich erfassen konnten, wurde zudem besonders häufig das Schulumfeld als Brennpunkt erwähnt.

Junge Menschen sind besonders betroffen

Die Auswirkungen dieser Erlebnisse können für die Betroffenen einschneidend sein. 43 Prozent der übergewichtigen Personen gaben an, ihr Selbstvertrauen sei dadurch beeinträchtigt worden. Jüngere Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren berichteten besonders oft von gewichtsbezogenem Stress und Scham. Das kann die Motivation der Betroffenen schmälern, überhaupt etwas gegen ihr Übergewicht zu unternehmen oder sich Hilfe zu holen. Laut der Studie haben 85 Prozent der Befragten mit einem BMI über 30 bereits versucht, ihr Gewicht zu verringern. Viele berichten jedoch von begrenztem Erfolg.

«Die Stigmatisierung von Menschen, die mit Adipositas leben, ist keine blosse Nebenwirkung, sondern ein integraler Bestandteil der Gesundheitsbelastung», sagt Anne Mette Wiis Vogelsang, General Manager von Novo Nordisk Schweiz. «Sind wir bereit, in einer Gesellschaft zu leben, in der Kinder wegen Adipositas in der Schule gemobbt, Erwachsene am Arbeitsplatz diskriminiert werden und Betroffene sich beschuldigt fühlen, selbst wenn sie Hilfe suchen?», fragt sie.

Über eine Milliarde Fettleibige – das sind die dicksten Länder der Welt

Die Resultate der Studie zeigen, dass der Siegeszug der Abnehmspritzen die Vorurteile gegenüber übergewichtigen Menschen kaum reduziert hat. Im Gegenteil: Sie haben möglicherweise noch zugenommen. Denn mittlerweile können die Betroffenen nicht mehr geltend machen, sie hätten keine Optionen. Ganz nach dem Motto: «Warum bist du immer noch dick? Es gibt doch jetzt die Abnehmspritzen!» Gemäss Umfrage haben 15 Prozent der adipösen Befragten bereits zu medikamentösen Behandlungen gegriffen. Beliebter waren allerdings die Ernährungsumstellung, Diäten oder mehr Bewegung.

Das Engagement von Novo Nordisk erstaunt insofern, als dass Pharmakonzerne ansonsten kaum mit Präventionsarbeit oder Anti-Diskriminierungskampagnen auffallen. Schliesslich haben sie ein Interesse daran, ihre Medikamente zu verkaufen. Der dänische Pharmariese schert hier aus und betont, dass die Volkskrankheit Übergewicht nur ganzheitlich bekämpft werden könne. Da die Medikamente wie jene von Novo Nordisk oder Eli Lilly aktuell nur so lange wirken, wie sie auch eingenommen werden, müssen sich die Patienten längerfristig ohnehin mit einem Lebensstilwandel auseinandersetzen.

Um das zu schaffen, braucht es laut Migros und Novo Nordisk einerseits Informationsangebote, andererseits einen Abbau der Vorurteile. Gemäss den Befragten wären konkrete Ansatzpunkte etwa Sensibilisierung in Schulen oder Informationskampagnen für die Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Menschen, bei denen sich die Genetik einen Streich erlaubte
1 / 28
Menschen, bei denen sich die Genetik einen Streich erlaubte
«Ich wurde mit 6 Zehen am linken Fuss geboren und meine Mitarbeiterin mit 4 Zehen am rechten Fuss.»bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schweiz wird immer dicker
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Bald ein neues Baby im Zoo Zürich: Elefantenkuh Indi ist trächtig
Elefantenkuh Indi ist in freudiger Erwartung: Im Frühjahr soll sie ein Jungtier zur Welt bringen. Das zuletzt im Zoo Zürich geborene Elefantenbaby Zali war im vergangenen Jahr im Alter von wenigen Monaten nach einem Unfall verstorben.
Zur Story