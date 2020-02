International

England

Messerstecherei in London – kein Terrorverdacht



Messerstecherei in London – kein Terrorverdacht

Bei einer Messerstecherei ist am Sonntag in London ein Mann verletzt worden. Er sei ins Spital gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand, teilte Scotland Yard am Abend mit.

Die Polizei schätzt das Alter des Opfers auf Mitte 20. Zwei weitere Männer sind laut Polizei wegen Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Ein Terrorverdacht besteht nicht, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagntur DPA. (sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter